Horoscop săptămânal Rac 6-10 octombrie 2025. Pentru tine, săptămâna vine cu presiuni pe plan profesional. Lună Plină în Berbec luminează cariera și te pune în situația de a lua o decizie: continui un drum profesional sau cauți altceva.

Mercur în Scorpion îți accentuează creativitatea, dar careul cu Pluto aduce tensiuni în colaborări sau în relația cu superiorii. Pot apărea discuții despre rolul tău într-un proiect sau critici dure.

Bani: Venus sextil Jupiter aduce un ajutor financiar de la cineva apropiat, poate chiar de la familie sau printr-o moștenire, un împrumut avantajos ori o sponsorizare. Este moment bun să negociezi un credit sau să discuți despre investiții pe termen mediu. Totuși, nu lua decizii radicale sub presiunea altora.

Dragoste: În relațiile de cuplu, Luna Plină poate genera tensiuni legate de carieră: partenerul poate simți că îți dedici toată energia muncii și nu rămâne timp pentru el. Dacă ești singur, Mercur în Scorpion aduce șanse mari de flirt și atracții intense, posibil printr-un context artistic sau creativ.

