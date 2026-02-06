Horoscop săptămânal Rac 9-13 februarie 2026. Venus care intră în Pești activează zona viziunii, a planurilor de viitor, a studiilor, călătoriilor sau a relației cu ceva mai mare decât tine.

Poți simți nevoia să te detașezi de rutina zilnică și să privești lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești aduce o conversație sau o informație care îți schimbă modul de a înțelege o situație veche. Saturn conjunct Neptun în Berbec apasă pe zona carierei și a responsabilităților publice, cerându-ți să îți asumi un rol mai clar și mai matur. Este o săptămână în care nu mai poți evita deciziile importante legate de direcția ta profesională și personală.

BANI: Financiar, accentul cade pe decizii care au legătură cu dezvoltarea pe termen mediu și cu investițiile în tine. Venus în Pești favorizează cheltuielile legate de educație, cursuri, călătorii sau proiecte care îți lărgesc orizonturile. Totuși, Saturn conjunct Neptun îți cere să fii foarte realist în privința bugetului. Poți simți presiune din partea unui superior sau a unei instituții legate de termene, taxe sau obligații financiare. Mercur conjunct Nodul Nord poate aduce o oportunitate legată de străinătate, online sau un domeniu nou, dar va necesita o decizie asumată.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Venus în Pești aduce o nevoie crescută de conexiune emoțională și de sens în relații. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de viitor, mutare, planuri comune sau valori fundamentale. Vei simți nevoia să știi dacă sunteți pe același drum. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva dintr-un alt mediu cultural sau de o persoană care îți deschide mintea și sufletul. Atenție însă la tendința de a idealiza. Saturn conjunct Neptun îți cere să vezi realitatea exact așa cum este, nu cum ai vrea să fie.

