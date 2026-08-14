Horoscop săptămânal Săgetător 17-21 august 2026. În această săptămână, direcția ta de evoluție se îndreaptă către comunicarea practică și relaționarea directă cu mediul apropiat. Momentul în care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te îndeamnă să renunți la teorii abstracte sau dogme rigide pentru a învăța să asculți părerile celor din jur și să dezvolți abilități practice.

Trigonul dintre Mercur și Saturn îți structurează mintea și favorizează proiectele creative, educația și clarificarea unor obiective intelectuale. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn poate genera fricțiuni în cercul de prieteni sau piedici în participarea la evenimente sociale. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter îți deschide perspective largi, aducând optimism, călătorii reușite și vești bune de la drum.

BANI: Planul financiar și profesional beneficiază de o abordare riguroasă a oportunităților. Aspectul Mercur trigon Saturn îți aduce succes în valorificarea unei idei creative, redactarea unor lucrări de specialitate sau semnarea unui contract avantajos în domeniul educației ori publicisticii. Ai capacitatea de a gândi realist pe fiecare etapă. În schimb, faza de opoziție dintre Venus și Saturn te avertizează să nu te bazezi pe fonduri promise de asociați sau sponsori, deoarece aceștia pot întâmpina dificultăți financiare proprii. Nu te îndatora pentru a susține proiecte colective incerte. Oportunitățile aduse de Venus sextil Jupiter îți pot facilita conexiuni profitabile cu persoane din alte orașe sau din străinătate, deschizând drumul spre noi câștiguri.

DRAGOSTE: În relații, săptămâna aduce un amestec de entuziasm și lecții de maturitate afectivă. Opoziția dintre Venus și Saturn poate crea o dilemă între obligațiile față de un grup de prieteni și timpul acordat persoanei iubite, generând reproșuri sau răceală din partea partenerului. Dacă un flirt promițător pare să stagneze, nu forța lucrurile; răbdarea este cheia. Datorită configurației Venus sextil Jupiter, ai șansa de a depăși orice blocaj prin organizarea unei escapade romantice sau prin împărtășirea unor visuri de viitor pline de inspirație. Dacă ești celibatar, poți cunoaște o persoană deosebită prin intermediul unor grupuri de studiu sau în timpul unei călătorii, legătura dezvoltându-se pe baza unei profunde compatibilități de idei.