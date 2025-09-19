Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 22-26 septembrie 2025. Luna trece prin semnul tău în weekend, activându-ți emoțiile și dorința de libertate.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:33
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Săgetător 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Totuși, careul cu Soarele și opoziția cu Uranus pot aduce planuri schimbate pe neașteptate: o ieșire cu prietenii poate fi anulată în ultimul moment sau un drum programat poate fi amânat. Soarele în Balanță aduce discuții în grupul de prieteni, dar opoziția cu Neptun arată și riscul de confuzii sau de informații incomplete.

BANI: Banii pot fi afectați de cheltuieli neprevăzute pentru călătorii sau pentru studii. De exemplu, să plătești o taxă suplimentară pentru un curs sau o rezervare de transport. Marte în Scorpion poate scoate la iveală un cost ascuns al unui proiect sau o datorie mai veche. Este bine să verifici toate documentele înainte de a semna sau plăti ceva.

DRAGOSTE: În dragoste, dorința de independență este puternică. Dacă ești într-o relație, partenerul poate avea impresia că nu îi acorzi suficientă atenție și să apară discuții legate de priorități. Dacă ești singur, te poți simți atras de cineva cunoscut într-un context social sau la un eveniment cultural, dar există riscul ca persoana să nu fie disponibilă emoțional.

