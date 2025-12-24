Antena Meniu Search
Cum s-a produs accidentul din Argeş, unde o femeie a murit. Şoferul luase pasagerii la ocazie

Tragedie în Ajunul Crăciunului în judeţul Argeş. O femeie a murit în această dimineaţă şi alte patru au ajuns în stare gravă la spital după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Pasagerii erau luați la ocazie şi voiau să ajungă la muncă.

24.12.2025

Tragedia a avut loc pe drumul care leagă Piteștiul de Slatina. Șoferul, un bărbat în vârstă de 61 de ani, a luat la ocazie patru oameni care trebuiau să ajungă la serviciu. După doar câţiva kilometri, bărbatul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent de un cap de pod de pe marginea drumului.

"Normal, că dacă au avut viteză mare, nu se rupea podul ăla aşa uşor", spune un martor.

Din nefericire medicii nu au mai putut face nimic pentru pasagera care se afla pe scaunul din dreapta şoferului. Femeia lucra la un restaurant din Piteşti şi se grăbea să ajungă la muncă. Atât şoferul cât și ceilalți trei pasageri au fost transportați la spital cu multiple traumatisme.

"În urma evenimentului atât conducătorul auto a suferit leziuni cât şi pasagera dreapta faţă, respectiv o femeie de 60 de ani din localitatea Hârseşti al cărei deces a survenit la faţa locului. Conducătorul auto nu a putut fi testat la faţa locului cu aparatul etilotest din cauza stării medicale, acesta fiind transportat la spital unde urmează să-i fie recoltate probe biologice de sânge", a declarat Florin Popa, poliţia Argeş.

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentului.

Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
