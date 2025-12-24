Intervenţie periculoasă la Lugoj. Poliţiştii abia au reuşit să imobilizeze un tânăr care ameninţa lumea pe stradă cu un cuţit. Patru kilometri l-au alergat până să-l prindă. Ar fi vorba despre un cetăţean german, internat în acest moment la Psihiatrie.

După ce a fost imobilizat și încătușat, acest bărbat de 26 de ani a fost dus imediat la spitalul de Psihiatrie din Gătaia, asta cu atât mai mult cu cât a manifestat același comportament și în fața polițiștilor care s-au chinuit ceva până când au reușit să îl încătușeze.

Este vorba de un cetățean german venit în Lugoj, cel mai probabil pentru a-și petrece sărbătorile, iar cei care au fost amenințați de acest individ spun că totul s-a întâmplat brusc, că efectiv a ieșit pe stradă și a început să le adreseze injurii celor doi oameni care au fost amenințați și a scos la un moment dat și un cuțit.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru amenințări, dar cercetările continuă pentru a se stabili exact motivele care l-au enervat pe bărbat atât de tare.

Articolul continuă după reclamă

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰