Video Tânăr din Lugoj, care amenința trecătorii pe stradă cu un cuțit, urmărit 4 kilometri de polițiști
Intervenţie periculoasă la Lugoj. Poliţiştii abia au reuşit să imobilizeze un tânăr care ameninţa lumea pe stradă cu un cuţit. Patru kilometri l-au alergat până să-l prindă. Ar fi vorba despre un cetăţean german, internat în acest moment la Psihiatrie.
După ce a fost imobilizat și încătușat, acest bărbat de 26 de ani a fost dus imediat la spitalul de Psihiatrie din Gătaia, asta cu atât mai mult cu cât a manifestat același comportament și în fața polițiștilor care s-au chinuit ceva până când au reușit să îl încătușeze.
Este vorba de un cetățean german venit în Lugoj, cel mai probabil pentru a-și petrece sărbătorile, iar cei care au fost amenințați de acest individ spun că totul s-a întâmplat brusc, că efectiv a ieșit pe stradă și a început să le adreseze injurii celor doi oameni care au fost amenințați și a scos la un moment dat și un cuțit.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru amenințări, dar cercetările continuă pentru a se stabili exact motivele care l-au enervat pe bărbat atât de tare.
