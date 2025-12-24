Antena Meniu Search
Video Tânăr din Lugoj, care amenința trecătorii pe stradă cu un cuțit, urmărit 4 kilometri de polițiști

Intervenţie periculoasă la Lugoj. Poliţiştii abia au reuşit să imobilizeze un tânăr care ameninţa lumea pe stradă cu un cuţit. Patru kilometri l-au alergat până să-l prindă. Ar fi vorba despre un cetăţean german, internat în acest moment la Psihiatrie. 

de Iulia Pop

la 24.12.2025 , 14:25

După ce a fost imobilizat și încătușat, acest bărbat de 26 de ani a fost dus imediat la spitalul de Psihiatrie din Gătaia, asta cu atât mai mult cu cât a manifestat același comportament și în fața polițiștilor care s-au chinuit ceva până când au reușit să îl încătușeze.

Este vorba de un cetățean german venit în Lugoj, cel mai probabil pentru a-și petrece sărbătorile, iar cei care au fost amenințați de acest individ spun că totul s-a întâmplat brusc, că efectiv a ieșit pe stradă și a început să le adreseze injurii celor doi oameni care au fost amenințați și a scos la un moment dat și un cuțit.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru amenințări, dar cercetările continuă pentru a se stabili exact motivele care l-au enervat pe bărbat atât de tare. 

Iulia Pop
Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

