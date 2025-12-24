Dacă sunteți gazde de Crăciun, materialul care urmează ar putea să vă schimbe complet perspectiva şi să vă dea acea idee care va face din masa festivă un eveniment memorabil pentru musafiri. Vorbim foarte mult zilele acestea despre bunătăţile de sezon dar o atenţie deosebită trebuie acordată atmosferei create în jurul mesei care îi va reuni pe cei dragi. Este nevoie doar de imaginaţie şi câteva accente de culoare să transformaţi masa tradiţională într-una spectaculoasă.

Faţa de masă este ca pânza pictorului. Pornim de la ea şi construim, ulterior.

"Avem catifea şi arată regal, arată diferit în cel mai elegant mod. Ceea ce este mai aspectuos la această masă, sunt obiectele vintage pe care le folosesc. Acest pahar are aproape 50 de ani, este moştenire de familie şi dă o notă aparte. Practic, nu trebuie să cumpărăm tot timpul ceva nou pentru masa de Crăciun. Chiar deloc, nu trebuie să renunţăm la toate aceste obiecte pe care le deţinem. Aceste farfurii sunt foarte frumos decorate şi au o vechime de peste 40 de ani. Iar sfeşnicul acesta peste 50. Când vine vorba de albastru, de foarte multe ori tindem să ne ferim, să credem că e prea mult sau sa nu stim să îl incadrăm din punct de vedere cromatic. La ce să fim atenţi dacă vrem acest accent de cer din seara de Crăciun? Albastru rece sau albastru marim combinat cu nuanţe de auriu, cu tentă argintie fac o notă aparte. Mai cald, mai armonios, mai plăcut", a afirmat Oana Pavelescu, artist plastic si designer de interior.

"Faţa de masă roşie cu mici accente de verde prin acest joc de linii, carouri, cu un sfesnic o lumânare usă într-un fel aparte. Crenguţele de brad sunt nelipsite pentru că dau acel aer de sărbătoare, crenguţele de pin, eucaliptul", a mai spus Oana Pavelescu.

Autenticitatea este cheia unei mese de Craciun cu poveste personală. Şi pentru cei care nu vor culori tari şi contraste puternice, ci mai degrabă ordine vizuală şi o stare de calm, nuanţele deschise şi lumina caldă sunt alegerile perfecte.

"Avem crem, beige, o paletă caldă şi uşoară de pasteluri verzui. Aşa cum vedem pe masă avem elemente naturale: vorbim despre lemn, piatră, ceramică, materiale din bumbac, din in, elemente care ne duc în copilărie şi adaugam decoraţiuni: portocale, brad. Ne duc în copilăria de care ne este dor. Şi este extrem de simplu, trebuie să cumpărăm nişte portocale, să le tăiem în felii subţiri, la cuptor două ore la 150 de grade. Extrem de simplu şi plăcut, doar să ne dăm voie să încercăm", a afirmat Patricia Dincescu, arhitect de interior.

Să încercăm, aşadar, să transformăm masa de Crăciun într-o poveste de iarnă spusă prin culori şi decoraţiuni adaptate propriilor gusturi. Poveste în care chiar noi să fim personajele principale.

