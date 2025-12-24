Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Crăciunul, petrecut altfel. Fără sarmale, cu spa și masaje, pe litoral

Norocoşi sunt cei care îşi fac sărbătorile în Bucovina sau Maramureş, dar nu e rău deloc nici pentru cei care au ales un altfel de răsfăţ. Pe litoral de exemplu, conform unei tradiţii mai moderne, de Crăciun se stă la spa, la masaj sau la fel de fel de tratamente corporale. Sunt câteva hoteluri care sunt deschise şi care exact asta oferă. Turiştii pot alege pachete de 2, trei zile sau de jumătate de zi,  ca-n vremuri de austeritate. 

de Andreea Filip

la 24.12.2025 , 14:42

Doamnele care se respectă nu stau în bucătărie, merg la spa. Sunt hoteluri deschise special pentru cei care vor sa meargă să se răsfețe zilele acestea. Sunt pachete pentru 2 sau 3 zile, dar şi mai de buget, de jumătate de zi. Cine nu vrea să miroasă a cozonaci, sarmale sau piftie, se împachetează în ciocolată.

Cei care vor să se relaxeze și să scape de aglomerația din stațiunile montane aleg hotelurile de la malul mării, care oferă servicii all-inclusive. Turiștii caută, în special, pachete cu acces la spa. Aici au saună, masaj, ritualuri, piscină cu 16 zone și mers contra curentului.

Pachetele sunt pentru trei nopți și costă 1900 de lei de persoană. Includ toate mesele, acces la spa, susținerea moșului, cadouri pentru copii, cină festivă cu produse tradiționale. Un bucătar pregătește și pomana portului la ceaun.

Articolul continuă după reclamă

"Hotelul în care ne aflăm acum are un grad de ocupare de 100%, iar rezervările s-au făcut încă din luna octombrie. Pentru revelion sunt pregătite, de asemenea, petreceri cu muzică live. Șapte bucătari vor pregăti tot ce vă imaginați și poate și ce nu vă imaginați, dar cu siguranță vă doriți. Și sunt cei care vor fi aici noaptea dintre ani pentru că vor putea veni aici la piscină, însă de la primele ore ale anului 2026, evident, se vor relaxa.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

spa craciun traditii tratamente corporale
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Crăciunul, petrecut altfel. Fără sarmale, cu spa și masaje, pe litoral