Video Prefectul și subprefectul din Olt care ar fi tras fără drept cu Kalashnikovul au fost duși la audieri

Prefectul şi subprefectul judeţului Olt au fost ridicaţi ieri după-masă, chiar din birourile lor, de către procurorii militari şi aduşi direct la audieri în Capitală.

de Alexia Bucur

la 24.12.2025 , 11:25

După multe ore de audieri, prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost lăsați în libertate. Cei doi au fost audiați de procurorii militari într-un dosar ce vizează suspiciuni legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit surselor, prefectul și subprefectul ar fi folosit arme Kalashnikov și ar fi tras fiecare câte 60 de gloanțe fără a avea acest drept. Incidentul s-ar fi petrecut la finalul lunii mai, în timpul unui exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din județele Olt, Teleorman și Giurgiu, desfășurat în cadrul poligonului Ministerului Apărării din localitatea Redea. Situația a ieșit la iveală după ce militarii ar fi încercat să justifice folosirea muniției prin completarea unor informații false în documentele oficiale.

În acest context, ieri, prefectul și subprefectul au fost ridicați din birourile lor și conduși la audieri la sediul Parchetului Militar din București.

Alexia Bucur
