Pe 25 decembrie, creștinii din întreaga lume sărbătoresc Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, un moment central în calendarul religios și în viața spirituală a românilor. După o perioadă de pregătire sufletească în timpul Postului Crăciunului, această zi reprezintă întâlnirea cu lumina, pacea și bucuria aduse pe pământ de către Fiul lui Dumnezeu. Tradiția creștină ne amintește că, în chip tainic și simplu, fără zgomot și fără fast, Puterea Celui Preaînalt a coborât asupra Fecioarei Maria, iar în ieslea din Betleem S-a născut Mântuitorul lumii.

Tradiţii şi superstiţii în prima zi de Crăciun 2025. De ce se aşează pâine sub masă şi seminţe în farfurie - Shutterstock

Pe lângă semnificația sa profund religioasă, Crăciunul poartă cu sine o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație, multe dintre ele având legătură cu dorința de spor, sănătate și belșug în anul care urmează. Pentru români, prima zi de Crăciun este o zi de sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului, una în care se îmbină credința, familia, masa îmbelșugată și obiceiurile populare, cu speranța unui an mai bun.

Tradiţii de Crăciun 2025

Creştinii prăznuiesc Naşterea lui Iisus Hristos, sărbătoare cu tradiţii religioase, obiceiuri populare şi superstiţii. Naşterea lui Iisus este şi cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului. Aceasta pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creştină dintre cele ale Mântuitorului, deşi nu este tot atât de veche ca Paştile şi Rusaliile, ale căror origini au legătură cu sărbătorile iudaice corespunzatoare.

În unele scrieri despre Naşterea Mântuitorului se arată că Fecioara Maria trebuia să-l nască pe fiul lui Dumnezeu şi umbla, însoţită de Iosif, din casă în casă în Betleemul Iudeii, la opt kilometri de Ierusalim, rugând oamenii să-i ofere adăpost. Ajunsă la casa bătrânilor Crăciun şi Crăciunoaie, aceştia nu o primesc, iar Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii. Crăciunoaia a auzit-o şi i s-a făcut milă, astfel încât a ajutat-o. Crăciun, supărat, i-a tăiat bătrânei mâinile. Crăciunoaia a umplut, însă, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit şi l-a dus să spele copilul. Maria i-a zis să încerce apa şi, când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc. În altă variantă a poveştii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei şi ele cresc la loc.

Naşterea lui Hristos este relatată în Evangheliile apostolilor Matei şi Luca. În pofida micilor diferenţe, amândoi evangheliştii afirmă faptul că Hristos s-a născut în Betleem şi a crescut în Nazaret.

Evangheliştii menţionează faptul că Fecioara Maria l-a născut pe Hristos într-o „iesle", fără a spune clar dacă locul acesteia era într-o peşteră sau într-un staul. Peştera ca loc în care a născut Fecioara Maria a fost menţionată după aproximativ un secol, de Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, dar şi în Protoevanghelia lui Iacov. Aceasta nu este o contrazicere, căci, după cum era obiceiul în acea vreme, casele se ridicau în faţa peşterilor care se găseau în zonă, astfel încât peştera să poată fi folosită drept staul pentru animale. Biserica Naşterii Domnului din Betleem este una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din Ţara Sfântă, construită de împărăteasa Elena în secolul al IV-lea şi refăcută de împăratul Justinian cel Mare, în secolul al VI-lea, aceasta fiind unul dintre cele mai importante locuri creştine de închinare. Biserica Naşterii Domnului din Ţara Sfântă se află în partea de răsărit a oraşului Betleem, la opt kilometri de Ierusalim. Complexul ce o înconjoară, acoperind aproximativ 12.000 de metri pătraţi, include, în afară de basilica propriu-zisă, o mănăstire ortodoxă, una catolică şi una armeană. De-a lungul timpului, domnitorii români au făcut numeroase danii la această biserică şi au sprijinit Locurile Sfinte în vremuri grele.

Începând din prima zi de Crăciun, copiii umblă cu Steaua

În România, Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători ale creştinilor, alături de Paşti şi Rusalii. În ajunul Crăciunului, copiii merg cu colindul pentru a vesti naşterea lui Iisus. Începând din prima zi de Crăciun, copiii umblă cu Steaua.

Originea colindelor, texte rituale dedicate Crăciunului şi Anului Nou, nu este cunoscută cu exactitate în istoria românilor. Copiii merg la colindat, la casele frumos împodobite, cântând „Steaua sus răsare" şi „Bună dimineaţa la Moş Ajun!", dar şi alte cântece, fiind răsplătiţi de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri şi bani. „Viclieimul” sau „Irozii” este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui Iisus Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, şi înfruntarea necredinţei. Capra, Turca sau Brezaia fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Cu aceste datini, tinerii umblă de la Ignat până în a doua zi de Crăciun, iar în unele zone până în ziua de Sfântul Vasile. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţerei, iar aceştia sunt consideraţi purtători de noroc şi fericire.

În Transilvania, există obiceiul de a se cânta colinde de către feciori aproape de revărsatul zorilor.

În tradiţia populară se spune că, prin aceste colinde, creştinii alungă pustiul din casă, din sate şi oraşe, din ţară şi din toată lumea.

Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii de Crăciun

O emblemă a Crăciunului este bradul împodobit. Acesta este, însă, o achiziţie relativ recentă.

Bradul deţine în cultura populară românească mai ales funcţii funerare: este fie substitutul miresei sau mirelui, în cazul morţii unui tânăr „nemiluit” (necăsătorit), fie dubletul vegetal al defunctului, „fratele său cel jurat”, despre care se spune în cântecele rituale din Gorj că a răsărit în munţi tocmai odată cu naşterea acestuia.

Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde, pe lângă colindele propriu-zise - Steaua, Pluguşorul, Sorcova, Vasilica - jocurile cu măşti (Turca, Cerbul, Brezaia), teatrul popular, dansurile (căluşerii), datinile, superstiţii şi zicerile cu origine în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Se spune că Dumnezeu a lăsat Crăciunul ca omul să fie în această zi sătul. În unele zone se spune că cine nu are porc gras de Crăciun nu poate considera că a fost fericit în acel an.

În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pune pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi îşi udă gura cu apă. În unele zone, după Crăciun nu mai sunt lăsaţi copiii să mai colinde pentru a nu face bube. Un alt obicei este acela ca oamenii să pună bani de argint în apa în care se spală, pentru a avea prosperitate şi sănătate în anul care vine. În ziua de Crăciun nu se mătură, ci doar a doua zi, iar gunoiul strâns trebuie dus la pomi ca să fie roditori. În părţile Muscelului se crede că zilele de 24, 25, 26 şi 27 decembrie corespund celor patru anotimpuri, iar cum va fi vremea în acestea, aşa vor fi şi anotimpurile din anul următor. În seara de Crăciun, în satele maramureşene se ung cu usturoi vitele şi uşile de la grajduri, pentru ca spiritele rele să nu ia laptele vacilor.

Tot pentru a alunga spiritele rele, oamenii se ung cu usturoi pe frunte, pe spate, la coate şi la genunchi şi pun usturoi la uşile şi ferestrele caselor. În unele sate maramureşene se zice că este blestemată femeia care nu pune de Crăciun faţă de masă cu ciucălăi, pe pereţi ştergare brodate şi pe pat perne cu feţe tărcate. Legat de obiceiurile alimentare, românii obişnuiesc să ţină post timp de 40 de zile înainte de Crăciun, care se încheie după Sfânta Liturghie din ziua Naşterii Mântuitorului. Oamenii mănâncă apoi la masa de Crăciun cârnaţii, caltaboş, tobă, răcituri, sarmalele făcute din porcul tăiat în ziua de Ignat (20 decembrie), precum şi cozonac.

Superstiții legate de prima zi de Crăciun 2025

Pe lângă dimensiunea religioasă și festivitățile de familie, perioada Crăciunului este bogată în superstiții și credințe populare. Unele dintre ele sunt legate de prima zi de sărbătoare, 25 decembrie, și continuă să se transmită de secole:

Prima persoană care intră în casă. Se spune că prima persoană care intră în casă după slujba de Crăciun aduce noroc, fie că este bărbat, fie femeie, iar prezența sa este considerată un augur pentru prosperitatea familiei în anul ce urmează.

Nu se mănâncă înainte de a gusta de pe masă. În unele regiuni, se păstrează obiceiul ca toți membrii familiei să ia prima îmbucătură din farfurii împreună, simbolizând unitatea și protecția casei.

Păstrarea cărbunelui din sobă. Rămășițele cărbunelui din sobă după noaptea de Ajun sunt păstrate ca un simbol al căldurii și al protecției pentru perioada iernii.

Semințele în farfurie. Punerea de semințe sau grăunțe în farfurii poate fi un semn de dorință pentru recolte bogate și belșug peste an.

Lumina și semnificația spirituală a Crăciunului

Dincolo de tradiții și obiceiuri populare, semnificația religioasă a zilei de 25 decembrie rămâne cea mai importantă dimensiune a sărbătorii. Nașterea lui Iisus Hristos este momentul în care creștinismul marchează triumful lumină‑întuneric, al speranței asupra disperării și al iubirii divine asupra fricii. În această zi, credincioșii participă la slujbe speciale la biserică, aprind lumânări și rostesc rugăciuni, reafirmându‑și credința și dăruirea.

Faptul că Fiul lui Dumnezeu S‑a născut în liniște și umilință este un mesaj care inspiră smerenie, înțelegere și compasiune. Nu împodobirea, nu darurile materiale, ci lumina din inimă, credința și iubirea aproapelui sunt esența Crăciunului.

