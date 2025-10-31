Horoscop săptămânal Săgetător 3-7 noiembrie 2025. E săptămâna ta de relansare. Marte intră în semnul tău și îți oferă vitalitate, inițiativă și o poftă reală de acțiune.

Poți începe proiecte, poți lansa idei sau poți aborda fără teamă subiecte amânate. Totuși, Luna Plină în Taur îți amintește că este nevoie de disciplină și organizare: un obicei de muncă, o rutină sau o sarcină trebuie finalizată. Venus în Scorpion te îndeamnă la introspecție și simți nevoia să te retragi pentru a-ți regăsi echilibrul. Ești în plină transformare interioară și acest proces aduce revelații importante.

BANI: Marte în semnul tău te motivează să-ți asumi responsabilități financiare și să acționezi concret pentru a-ți crește veniturile. Poți începe un proiect pe cont propriu sau poți accepta un rol care aduce vizibilitate. Luna Plină anunță o schimbare în mediul profesional, poate o persoană pleacă, o sarcină se încheie sau o oportunitate apare brusc. Venus în Scorpion îți recomandă discreție în chestiunile de bani: e mai înțelept să păstrezi planurile pentru tine până se concretizează.

DRAGOSTE: Marte te face carismatic, curajos și dornic de aventură. Poți întâlni pe cineva care te inspiră, poate chiar într-un context neașteptat. Relațiile existente primesc un impuls de spontaneitate și pasiune. Venus în Scorpion însă aduce profunzime emoțională și chiar dacă pari jucăuș, simți nevoia unei conexiuni autentice. Luna Plină te ajută să vezi clar care relații îți consumă energia și care te hrănesc cu adevărat.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰