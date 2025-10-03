Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 6-10 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 6-10 octombrie 2025. Pentru tine, Mercur intră în Scorpion și activează zona subconștientului: poți avea revelații, vise intense sau intuiții puternice despre oameni și situații.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 15:37
Careul cu Pluto poate aduce tensiuni legate de bani, mai ales din colaborări sau proiecte de grup. Lună Plină în Berbec îți aduce un moment de expansiune, poate un proiect creativ sau legat de copii poate ajunge la un punct de culminație. Poți primi recunoaștere pentru ceva la care ai lucrat în ultimele luni.

Bani: Venus sextil Jupiter îți aduce șanse financiare prin intermediul familiei sau al unei persoane apropiate. Poți primi o ofertă de investiție sau un sprijin financiar. Totuși, cu Mercur-Pluto tensionat, fii atent la bani ascunși sau la cineva care încearcă să profite de pe urma ta.

Dragoste: Lună Plină în Berbec aduce intensitate în planul iubirii. Dacă ești într-o relație, poate apărea o discuție serioasă despre copii sau despre o decizie importantă pentru viitor. Dacă ești singur, există șansa să întâlnești pe cineva printr-un hobby sau printr-o activitate de grup, iar atracția va fi imediată.

