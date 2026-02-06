Horoscop săptămânal Săgetător 9-13 februarie 2026

Accentul cade pe familie, casă, rădăcini și nevoia de stabilitate. Venus în Pești te face mai sensibil la atmosfera de acasă și mai atent la relațiile cu cei apropiați. Mercur conjunct Nodul Nord poate aduce o conversație importantă cu un membru al familiei sau o decizie legată de locuință. Saturn conjunct Neptun îți arată că nu mai poți fugi de nevoia de ancorare emoțională. Este o perioadă în care trebuie să definești ce înseamnă acasă pentru tine.

BANI: Financiar, săptămâna este strâns legată de cheltuieli familiale sau de investiții legate de locuință. Venus în Pești poate aduce sprijin din partea familiei sau o soluție creativă pentru o problemă materială. Totuși, Saturn conjunct Neptun avertizează asupra cheltuielilor făcute din emoție sau vinovăție. Mercur conjunct Nodul Nord cere decizii mature legate de bugetul comun, rate, chirii sau investiții pe termen mediu. Este o perioadă bună pentru a face ordine în finanțele casei și pentru a discuta deschis despre bani cu cei apropiați.

DRAGOSTE: În dragoste, Venus în Pești îți activează nevoia de intimitate profundă și siguranță emoțională. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre mutare, familie sau viitor comun. Saturn conjunct Neptun te ajută să vezi dacă partenerul îți oferă stabilitatea emoțională de care ai nevoie. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva care îți dă senzația de familiaritate și protecție. Atenție însă la relațiile construite doar pe nevoia de confort emoțional, fără o bază solidă.

