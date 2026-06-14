Horoscop săptămânal Scorpion 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta te cufundă în procese intense de transformare psihologică și materială, punând un accent deosebit pe comunicarea de zi cu zi.

Luna Nouă în Gemeni activează sectorul resurselor comune, al creditelor, al taxelor și al intimității profunde, evidențiind domeniul banilor altora și oferindu-ți șansa de a deblocat un dosar de refinanțare. În același timp, Chiron intră în Taur chiar în sectorul parteneriatelor, scoțând la suprafață o rană veche de respingere în relațiile de cuplu. Marea încercare vine de la opoziția Venus Pluto de la sfârșitul săptămânii, tranzit ce generează un conflict dur între viziunile tale filozofice și un schimb tăios de mesaje cu anturajul apropiat.

BANI: Sectorul financiar comun primește o energie de reînnoire prin Luna Nouă în Gemeni, fiind un moment optim pentru a negocia un partaj sau pentru a încheia o datorie fiscală mai veche. Totuși, profesional, comunicarea curentă devine periculoasă joi. Opoziția Venus Pluto din zona schimburilor de informații și a drumurilor scurte poate aduce anularea unui contract local din cauza unui e-mail trimis în grabă sau a unei defecțiuni tehnice la sistemul de transport. Un vecin sau un frate îți poate bloca o inițiativă comercială prin jocuri de putere ascunse. Verifică de două ori contractele juridice vineri, deoarece o clauză interpretată greșit te poate costa un comision important sau îți poate aduce o penalizare administrativă severă.

DRAGOSTE: Relația de cuplu este supusă unui test de rezistență psihologică și verbală. Cu Chiron intrând în sectorul căsătoriei, partenerul tău poate manifesta o vulnerabilitate crescută sau o sensibilitate defensivă, cerându-ți prezență empatică, nu critici reci. Opoziția Venus Pluto de joi poate transforma o discuție banală despre o deplasare într-o ceartă violentă verbal din cauza unor bănuieli de infidelitate sau secrete descoperite pe telefon. Te simți controlat prin cuvinte și ai tendința de a riposta cu o duritate neobișnuită. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva în timpul unui drum scurt, dar atracția va fi marcată de manipulare. O discuție sinceră purtată vineri seară, în care decideți să vorbiți fără subînțelesuri toxice, va readuce pacea în dormitor.