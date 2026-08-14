Horoscop săptămânal Scorpion 17-21 august 2026. Săptămâna te provoacă să îți muți energia dinspre lupta pentru prestigiu social către consolidarea căminului și liniștea. Evenimentul prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu îți arată clar că adevărata forță vine din stabilitatea bazei tale domestice și din reconectarea cu cei dragi.

Trigonul dintre Mercur și Saturn îți conferă o disciplină exemplară la locul de muncă, ajutându te să finalizezi sarcini solicitante cu precizie militară. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce o stare de izolare, nostalgie sau oboseală cronică dacă refuzi să te odihnești. Aspectul Venus sextil Jupiter îți oferă însă protecție profesională și recunoașterea meritelor tale din partea conducerii.

BANI: În carieră și munca zilnică, rezultatele tale vor fi solide datorită disciplinei pe care o manifești. Influența configurației Mercur trigon Saturn te ajută să implementezi metode eficiente de lucru, să organizezi arhive sau să optimizezi cheltuielile legate de activitatea curentă. Șefii vor aprecia seriozitatea ta. Totuși, faza în care Venus este în opoziție cu Saturn atrage atenția asupra unor posibile întârzieri în plata unor drepturi financiare sau a unor cheltuieli secrete neprevăzute legate de sănătate. Fii precaut și evită împrumuturile în aceste zile. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter deschide uși importante pentru avansare profesională și îți poate aduce o ofertă avantajoasă de muncă.

DRAGOSTE: Viața intimă este marcată de o nevoie de discreție și retragere din zgomotul cotidian. Opoziția dintre Venus și Saturn poate accentua sentimentul de singurătate sau frica de a nu fi înțeles de partener, existând tendința de a ascunde supărările în loc să le discuți deschis. Nu lăsa frustrările legate de sarcinile zilnice să răcească atmosfera din cuplu. Prin aspectul armonios Venus sextil Jupiter, primești ocazia să refaci legătura afectivă printr-o atitudine înțeleaptă și prin sprijin moral reciproc în momente delicate. Dacă ești singur, este o perioadă bună pentru reflecție profundă asupra relațiilor trecute, eliberându-te de sentimente de vinovăție sau atașamente inutile.