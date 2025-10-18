Horoscop săptămânal Scorpion 20-24 octombrie 2025. Soarele intră în semnul tău, aducând vitalitate și claritate. Simți că îți revine controlul asupra propriei vieți, dar și responsabilitatea de a acționa coerent.

Luna Nouă favorizează introspecția: poți realiza că ai nevoie de mai multă liniște, de spațiu personal sau de detașare de o situație obositoare. Conjuncția Mercur–Lilith în semnul tău scoate la suprafață gânduri adânci și adevăruri pe care le-ai evitat. Neptun retrograd te face să revizuiești un vis creativ sau o relație idealizată. Mercur și Marte îți amplifică capacitatea de analiză și te fac mai convingător în discuții.

BANI: Soarele te sprijină să-ți afirmi valoarea, dar cere disciplină. Poți primi o propunere interesantă, însă verifică bine termenii contractuali. Mercur și Marte, active în zona carierei, pot genera o confruntare directă cu un coleg sau un superior, dar și o șansă de afirmare dacă îți păstrezi calmul. Luna Nouă favorizează pregătirea unui proiect care va deveni profitabil în următoarele săptămâni. Neptun retrograd te atenționează să eviți cheltuielile pe lucruri de imagine.

DRAGOSTE: Cu Soarele și Lilith în semnul tău, magnetismul tău crește considerabil. Atragi atenția fără să încerci, dar relațiile devin mai intense. Poți avea o discuție dificilă cu partenerul, care aduce însă claritate și o resetare emoțională. Dacă ești singur, o întâlnire spontană te poate destabiliza plăcut. Mercur conjunct cu Lilith aduce curajul de a vorbi despre dorințe și nevoi profunde. Soarele în semnul tău aduce o revelație despre ce înseamnă iubirea autentică.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰