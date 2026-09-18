Horoscop săptămânal Scorpion 21-25 septembrie 2026. Săptămâna aceasta te invită la o retragere strategică și la o curățare a gândurilor de agitația cotidiană. Tranzitul Soarelui în Balanță îți activează sectorul introspecției, al odihnei și al pregătirii discrete pentru etapele viitoare. În plan profesional, comunicarea cu superiorii este excelentă datorită aspectului Mercur sextil Jupiter, care îți aduce aprecieri oficiale și oportunități de afirmare prin diplomație.

Totuși, ai grijă la mijlocul săptămânii din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, ce poate genera o stare de epuizare fizică, neglijarea unor simptome sau neclarități în sarcinile de serviciu. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto aduce o forță psihologică de neclintit și sprijinul solid al familiei, oferindu-ți siguranță în spațiul intim al căminului.

BANI: În carieră, ești într-o poziție avantajoasă dacă lucrezi discret și eviți expunerea inutilă. Aspectul Mercur sextil Jupiter te ajută să negociezi abil cu factorii de decizie și să obții promisiuni ferme privind statutul tău la locul de muncă. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să nu te lași copleșit de haosul din rutina zilnică: verifică documentele redactate și evită amânările care îți pot crea probleme administrative. Concomitent, aspectul Soare trigon Pluto aduce rezolvări decisive în chestiuni patrimoniale, tranzacții imobiliare de familie sau administrarea unor proprietăți, asigurându-ți un fundament material solid.

DRAGOSTE: În plan emoțional, simți nevoia de liniște și discreție alături de persoana iubită. Conversațiile despre carieră și obiectivele comune curg armonios datorită lui Mercur sextil Jupiter. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun poate aduce o stare de confuzie interioară sau temeri legate de sănătatea ta, riscând să devii retras și tăcut în fața partenerului. Nu lăsa grijile cotidiene să construiască un zid între voi. Prin forța adusă de aspectul Soare trigon Pluto, găsești înțelegere profundă și alinare în cămin; împărtășește-ți temerile deschis, iar partenerul îți va oferi un sprijin sincer care va aprofunda intimitatea.