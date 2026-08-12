Au închiriat un B&B pentru 3 nopți, l-au distrus și au plecat fără să plătească. Dezastrul lăsat în urmă

Și-a închiriat apartamentul pentru 3 nopți, dar a rămas și fără bani și cu casa distrusă. Proprietara unei case de vacanță în Bassano del Grappa, Italia, a avut parte de o surpriză total neplăcută când a văzut ce a rămas în urmă.

"Spuseseră că sunt două persoane, dar în apartament ar fi intrat aproximativ 30 de persoane". Proprietara unei case de vacanță din Bassano del Grappa i-a denunțat pentru înșelăciune și distrugere pe cei doi tineri care prezentaseră un ordin de plată fals. "La check-out, casa era devastată", cu mâncare în paturi și mucuri de țigară peste tot. Cei doi i-ar fi înșelat și pe proprietarii altor afaceri.

"Mi-au lăsat casa devastată. Și apoi am descoperit că, potrivit vecinilor, în apartamentul meu erau aproximativ treizeci de persoane", povestește proprietara Elena Carlotta Tonnellotto pentru FanPage.

Cei doi găsiseră numărul Elenei online, prin intermediul platformelor pe care își promovează proprietatea: "Sunt pe diverse platforme, Booking, Airbnb, m-au contactat pe Google și m-au întrebat dacă aveam apartamentul disponibil".

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Rezervarea fusese făcută în ultimul moment pentru trei nopți, pentru suma de 336 de euro."Mi-a spus: Uite, dă-mi cinci minute, îți fac transferul bancar". La scurt timp, Elena a primit o chitanță care indica faptul că plata fusese finalizată. Transferul bancar însă nu a ajuns niciodată.

Proprietara povestește că a încercat chiar să contacteze banca indicată în document, o instituție irlandeză: "Transferul bancar nu a ajuns niciodată, iar atunci am solicitat plata sumei convenite. Ei au fugit, lăsându-mi apartamentul într-o stare dezastruoasă".

"Vecinii mi-au spus că erau aproximativ treizeci de persoane"

După plecarea celor doi, Elena a descoperit că în apartament ar fi putut intra mult mai multe persoane decât cele două înregistrate. Documentele pe care le avea, de fapt, erau doar cele ale celor doi tineri. Apoi a primit telefonul unei vecine:

"Eu aveam, de fapt, două documente ale persoanelor care au dormit la mine, care erau două, dar apoi vecinii mi-au spus că erau cel puțin treizeci".

Potrivit celor relatate proprietarei, în locuință ar fi trecut aproximativ treizeci de persoane. "Mi-a spus că ar fi fost în jur de treizeci și mi-a spus că au făcut prăpăd", povestește Elena, explicând că vecina ar fi relatat și că a văzut foarte mult fum ieșind din apartament.

Ceea ce a făcut-o să creadă că în locuință ar fi putut fi mult mai multe persoane decât cei doi oaspeți înregistrați au fost însă și, mai ales, condițiile în care a găsit casa.

Când a deschis ușa după plecarea lor, Elena s-a trezit în fața unui apartament complet răvășit și într-o stare igienică foarte proastă. Resturi de mâncare fuseseră lăsate printre pături și în dulapuri, farfuriile și oalele erau pline de depuneri, în timp ce mucurile și cenușa de țigară erau împrăștiate pe podele, inclusiv pe parchet. Dulapurile cu lenjerie fuseseră răscolite, canapelele și saltelele erau pătate, iar un dulap era deteriorat.

Chitanța falsă folosită și în alte locuri

Cazul, potrivit Elenei, nu ar viza doar neplata sejurului. Cei doi tineri ar fi folosit aceleași documente și în alte afaceri din zonă, lăsând chitanțe pentru transferuri bancare care nu ar fi fost niciodată încasate. Printre localurile implicate s-ar afla un restaurant de sushi din apropierea casei de vacanță.

"Sunt documente reale pentru că sunt aceleași pe care mi le-au lăsat mie, aceleași pe care le-au lăsat la restaurantul de sushi de lângă casa mea, pe care l-au înșelat, aceleași pe care le-au lăsat și la pizzeria de lângă casa mea pentru 180 de euro pentru pizza și pește, pe care i-au plătit printr-un transfer bancar care nu a ajuns niciodată".

Potrivit proprietarei, pe chitanța care îi fusese prezentată apăreau și alte activități comerciale ca destinatari ai plăților. "Mi-a trimis și o chitanță detaliată în care scria transfer finalizat și apărea activitatea mea, precum și multe alte activități pe care ulterior nu le-au plătit efectiv niciodată".

Elena a încercat de mai multe ori să îl contacteze din nou pe tânărul care făcuse rezervarea. Numărul lui ar fi încă activ. "Am trimis mai multe mesaje, același lucru l-a făcut și proprietarul restaurantului de sushi, dar nimic". Restauratorul, povestește femeia, ar fi primit chiar și un răspuns din partea tinerilor:

"Mi-a spus că l-au insultat, spunându-i că trebuie să înceteze să îi mai sune pentru că ei i-au făcut transferul bancar…".

Între timp, ar fi apărut și alte posibile victime. "Aseară mi-a scris o fată din Sirmione și spunea că i-au furat casa de marcat a localului și, coincidență, a avut documentele, mi-a spus: Uite, sunt aceiași care au venit în localul meu…".

Elena a depus plângere la carabinieri și a păstrat copiile documentelor lăsate de cei doi oaspeți. Potrivit celor relatate de femeie, unul dintre cei doi ar fi un senegalez în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Cremona, iar celălalt ar fi un francez de 29 de ani. De asemenea, ar fi primit un document suplimentar referitor la unul dintre cei doi, un permis provizoriu legat de șederea pentru motive de muncă.

Acum, verificările carabinierilor vor trebui să clarifice ce s-a întâmplat în apartament, câte persoane au stat efectiv acolo și dacă plățile neachitate semnalate de diferitele activități comerciale fac parte dintr-un singur sistem.