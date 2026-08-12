Ce se va întâmpla pe cerul României după eclipsa de soare

În această seară, toţi ochii vor fi pe cer! Europa se pregăteşte pentru unul dintre cele mai frumoase spectacole cereşti posibile - eclipsa totală de soare.

Ce se întâmplă, exact, în timpul unei eclipse? Este momentul în care Luna trece direct între Pământ şi Soare, ceea ce face ca Luna să arunce, practic, o umbră asupra Pământului. Pe scurt, lumina Soarelui este blocată complet de satelitul natural al Terrei, deci se află în umbra propriu-zisă a Lunii. Mai mult, este nevoie de o aliniere perfectă, ca acest fenomen să se întâmple.

Cei mai norocoşi români, care pot urmări eclipsa, sunt cei din vestul, nord-vestul, sud-vestul şi chiar centrul ţării. De acolo, Eclipsa se va vedea parţial. În nord-est, sud-est şi sud, eclipsa nu va fi vizibilă. Fenomenul se va vedea cel mai bine din Carei, Salonta şi Oradea.

Însă, Spania, care nu a mai mai avut parte de un astfel de fenomen de 114 ani, se mândreşte cu cea mai bună vizibilitate. Eclipsa va atinge vârful între orele 20:26 și 20:33, ora locală, în funcție de locație, cu puțin timp înainte de apusul soarelui.

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Pentru a urmări fenomenul fără probleme aveţi nevoie de ochelari speciali pentru eclipse, pentru că cei obişnuiţi, de soare, nu oferă nivelul de siguranță necesar, indiferent cât de închise sunt lentilele.

Spectacolul ceresc continuă şi cu ploaia de stele, Perseidele. Dacă vreţi să urmăriţi fenomenul din oraș, căutaţi un loc în care să existe cât mai puține surse directe de lumină. Un parc mai mare, o zonă deschisă sau un punct aflat la marginea orașului.