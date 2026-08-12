Se construieşte o nouă fabrică în România. Gigantul care pariază pe ţara noastră

Corex România, parte a producătoului belgian de ambalaje din carton VPK Group, construieşte o nouă fabrică la Salonta în Bihor.

Investiţia grupului se ridică la 4 milioane de euro, a anunţat compania, iar fabrica va avea o suprafață de 6.000 de mp. Noul spaţiu urmează să fie finalizat în ianuarie 2027, cu posibilitatea extinderii ulterioare.

VPK Packaging produce ambalaje din carton ondulat și a încheiat 2025 cu afaceri 46,8 milioane de euro, în creștere cu 9% față de 2024. VPK Packaging România face parte din grupul belgian VPK Group, cu activități în industria hârtiei și a ambalajelor, scrie Economica.net.

În România, VPK Packaging operează deja o fabrică la Salonta, acolo unde produce ambalaje din carton ondulat și cutii de carton.

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În aceeași locație funcționează și Corex România, divizia grupului specializată în producția de tuburi și miezuri din carton, protecții pentru margini și alte soluții de ambalare.