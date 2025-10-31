Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Scorpion 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Scorpion 3-7 noiembrie 2025. Marte părăsește semnul tău și te eliberează de presiunea acumulată în ultimele săptămâni. Energia se mută spre zona materială, unde devii concentrat pe stabilitate și rezultate concrete.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:14
Horoscop săptămânal Scorpion 3-7 noiembrie 2025

Luna Plină în Taur aduce în prim-plan relațiile și parteneriatele, poate o colaborare se poate finaliza, o decizie importantă se poate lua, sau un contract poate fi renegociat. Venus intră în semnul tău și îți amplifică magnetismul, carisma și dorința de a te reinventa. Este o perioadă favorabilă pentru imagine, afirmare și schimbări personale vizibile.

BANI: Marte în Săgetător te face eficient și curajos în decizii financiare. Poți identifica o nouă sursă de venit sau poți pune bazele unui proiect profitabil. Luna Plină în Taur evidențiază banii comuni și parteneriatele financiare. Poate fi momentul să închei o colaborare care nu mai este echitabilă. Venus în semnul tău îți oferă magnetismul necesar pentru a atrage sprijin financiar sau pentru a convinge un partener de afaceri să-ți susțină ideile.

DRAGOSTE: Venus în semnul tău îți oferă o aură intensă și o dorință reală de conexiune autentică. Dacă ești într-un cuplu, este momentul ideal pentru reconectare, intimitate și planuri comune. Luna Plină poate aduce o decizie clară: o relație se consolidează sau se încheie în termeni sinceri. Cei singuri pot atrage persoane fascinante, dar Venus în Scorpion cere profunzime, nu jocuri. Vineri seara, o discuție emoțională poate deschide o etapă complet nouă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

