Horoscop săptămânal Scorpion 6-10 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Scorpion 6-10 octombrie 2025. Mercur intră în semnul tău și îți aduce putere de convingere, dar și riscul de a fi prea incisiv în comunicare.

la 03.10.2025 , 15:35
Careul cu Pluto tensionează zona comunicării cu rudele apropiate sau colegii. Poți intra într-o dispută dură pentru un detaliu aparent minor, dar care are implicații mai mari decât pare. Lună Plină în Berbec îți activează zona muncii și a sănătății: poți ajunge la un punct de epuizare, iar corpul îți va cere o pauză. Este momentul să faci schimbări legate de program și obiceiuri, altfel riști să te suprasoliciți.

Bani: Venus sextil Jupiter aduce șanse bune pentru bani printr-o colaborare sau prin parteneriate. Poți semna un contract profitabil sau primi o ofertă de lucru cu beneficii neașteptate. Totuși, careul Mercur-Pluto arată că există riscul unor negocieri tensionate: cineva poate încerca să îți forțeze mâna. Este important să fii ferm și să nu cedezi dincolo de ceea ce consideri corect.

Dragoste: În cuplu, Mercur în semnul tău îți dă dorința de a spune tot ce ai pe suflet, dar și riscul de a fi prea dur. Ai grijă să nu rănești prin cuvinte, chiar dacă intenția ta este să clarifici situații. Dacă ești singur, ai un magnetism aparte acum, dar atragi persoane puternice, cu o energie intensă, care pot trezi în tine pasiuni și conflicte deopotrivă.

