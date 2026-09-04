Horoscop săptămânal Scorpion 7-11 septembrie 2026. Perioada aceasta marchează începutul unei etape de putere și de redefinire a magnetismului personal. În primele zile, Luna Nouă în Fecioară aduce oportunități deosebite în planul relațiilor de prietenie și al proiectelor comune, ajutându-te să îți alegi aliați serioși pentru planurile tale.

Tranzitul prin care Uranus retrogradează în Gemeni domolește presiunile legate de bugete comune sau taxe împărțite, oferindu-ți o clipă de respiro financiar. Mercur trece în Balanță și te îndeamnă să analizezi discret deciziile profesionale din culise, evitând expunerea grăbită. Evenimentul cheie are loc la finalul săptămânii, când Venus intră în Scorpion chiar pe semnul tău, amplificându-ți considerabil carisma, intensitatea trăirilor și dorința de a te pune în valoare.

BANI: În plan profesional, Luna Nouă în Fecioară deschide uși importante pentru intrarea într-o asociație sau demararea unei colaborări alături de oameni pragmatici. Proiectele tale de viitor primesc o structură clară. În privința finanțelor comune, faptul că Uranus retrogradează în Gemeni te ajută să renegociezi termenele unei datorii sau să amâni o cheltuială costisitoare fără să fii penalizat. Când Mercur activează Balanța, lucrează discret la strategiile de carieră și evită să îți dezvălui planurile înainte de a fi complet semnate. Odată ce Venus poposește în zodia ta, vei atrage favoruri profesionale datorită siguranței pe care o emani.

DRAGOSTE: Viața sentimentală cunoaște o transformare majoră odată ce Venus intră în Scorpion. Devii extrem de atrăgător, misterios și captivant, captând atenția fără niciun efort. Dacă ești într-o relație, intensitatea emoțională crește, aducând pasiune și dorință de fuziune completă cu partenerul. Ai grijă însă la tendința de a deveni posesiv sau de a dori să controlezi fiecare pas al celuilalt. Înainte de intrarea lui Venus în semnul tău, Luna Nouă te ajută să clarifici granița dintre prietenie și dragoste în cazul unei persoane din anturaj. Fii sincer cu ceea ce simți și bucură-te de afecțiunea pe care o primești.