Horoscop săptămânal Taur 17-21 august 2026. Săptămâna marchează o cotitură importantă în cariera și direcția ta publică. Tranzitul prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te îndeamnă să renunți la atașamentele exagerate față de confortul domestic și să îți asumi obiective profesionale îndrăznețe.

Influența aspectului Mercur trigon Saturn te ajută să rezolvi probleme din trecut și să structurezi planuri confidențiale cu multă minuțiozitate. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce o stare de oboseală fizică sau nemulțumiri legate de rutina zilnică. Este esențial să nu te suprasoliciți și să acorzi atenție sănătății tale. În același timp, armonia adusă de Venus sextil Jupiter îți asigură confort în locuință și sprijin moral din partea familiei.

BANI: La locul de muncă, disciplina este cuvântul de ordine. Configurația Mercur trigon Saturn îți permite să finalizezi sarcini complexe rămase nerezolvate și să optimizezi procedurile de lucru din spatele ușilor închise. Poți descoperi erori administrative vechi pe care le remediezi rapid. În schimb, faza în care Venus este în opoziție cu Saturn arată că eforturile tale de la birou ar putea să nu fie recunoscute imediat de superiori, generând frustrări legate de remunerație. Nu abandona rigorile profesionale din cauza unor întârzieri de plată. Aspectul Venus sextil Jupiter aduce o șansă financiară nesperată legată de o proprietate imobiliară sau sprijinul material venit direct din partea rudelor pentru a trece peste un impas.

DRAGOSTE: În plan afectiv, atmosfera este influențată de starea ta generală de sănătate și de modul în care gestionezi treburile zilnice. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce reproșuri reciproce în cuplu legate de lipsa de implicare în gospodărie sau de o oarecare răceală fizică apărută pe fondul oboselii. Pentru a depăși acest blocaj, folosește influența benefică a aspectului Venus sextil Jupiter, organizând o seară liniștită în casă alături de persoana iubită. Gătitul împreună și discuțiile relaxate despre cămin vor reface conexiunea intimă. Dacă nu ai un partener, săptămâna îți cere să te eliberezi de amintiri apăsătoare înainte de a deschide ușa unei noi apropieri sentimentale.