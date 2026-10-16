Horoscop săptămânal Taur 19-23 octombrie 2026. Momentul în care Soarele trece în Scorpion luminează sectorul parteneriatelor tale, cerându-ți o implicare totală în viața celuilalt. Faptul că Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion aduce o renegociere majoră a acordurilor de viață și reluarea unor discuții importante despre viitorul în doi.

Cu toate acestea, aspectul tensionat în care Venus face careu cu Pluto aruncă scântei între cerințele tale profesionale și obligațiile asumate în fața persoanei iubite, punându-te într-o dilemă solicitantă.

BANI: În plan contractual, ești nevoit să te întorci la clauzele unei înțelegeri mai vechi pentru a corecta erori administrative scăpate din vedere. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion favorizează reluarea unui parteneriat comercial avantajos, dar care impune acum reguli mult mai stricte de împărțire a profitului. Ai grijă însă la manevrele de autoritate de la locul de muncă: Venus în careu cu Pluto arată că un superior încearcă să îți limiteze autonomia profesională, afectându-ți statutul. Apără-ți drepturile cu fermitate și documentele.

DRAGOSTE: Viața de cuplu traversează un moment de clarificare radicală, în care nimic nu mai poate fi ascuns sub preș. O fostă mare iubire poate reveni cu mesaje insistente, trezind dileme pe care le credeai stinse definitiv. Dacă ești căsătorit, careul dintre Venus și Pluto poate declanșa dispute aprinse dacă simți că partenerul încearcă să îți controleze fiecare mișcare în societate. Nu răspunde cu încăpățânare și refuz de dialog. Înfruntă adevărul alături de persoana dragă și cere transparență absolută pentru a reclădi armonia.