Horoscop săptămânal Taur 3-7 august 2026 . Săptămâna îți îndreaptă întreaga atenție spre organizarea propriei vieți și construirea unui climat liniștit. Retrogradarea lui Chiron chiar în domeniul imaginii personale și al stării fizice te invită la o introspecție profundă legată de sănătate și nevoi corporale.

Îți reevaluezi ritmul de odihnă și elimini obiceiurile care îți consumă energia de pomană. În paralel, Soarele din sfera căminului formează un trigon foarte stabil cu Saturn aflat în zona izolării și a odihnei. Acest aspect îți conferă o mare forță interioară și o claritate emoțională deosebită. Te simți ancorat în propriul cămin și găsești soluții pragmatice pentru gestionarea treburilor casnice.

BANI: Domeniul rutinei zilnice și al locului de muncă este frumos evidențiat de intrarea planetei Venus în acest sector. Relațiile cu colegii de birou se îmbunătățesc vizibil, iar sarcinile profesionale sunt îndeplinite într-o atmosferă relaxată și plăcută. Reușești să găsești metode eficiente pentru eficientizarea muncii. Trigonul dintre Soarele din zona căminului și Saturn din domeniul izolării te ajută să lucrezi cu multă concentrare la unele proiecte ce necesită atenție la detalii. Totuși, retrogradarea lui Chiron în sfera imaginii personale îți amintește să nu te suprasoliciți fizic din dorința de a demonstra performanță neîncetată.

DRAGOSTE: Sfera sentimentală beneficiază de liniștea pe care o construiești în spațiul de locuit. Soarele din domeniul căminului și al familiei susținut de Saturn îți aduce o stare de siguranță alături de persoana iubită. Purtați discuții mature legate de administrarea locuinței și rezolvați micile sarcini gospodărești cu o colaborare excelentă. Intrarea planetei Venus în sectorul rutinei zilnice aduce gesturi mărunte de atenție reciprocă, cum ar fi pregătirea unei mese gustoase sau împărțirea echitabilă a treburilor casnice. Închei această perioadă cu sentimentul clar că ai alături un partener pe ale cărui decizii te poți baza oricând.