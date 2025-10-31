Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Taur 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 3-7 noiembrie 2025. E săptămâna ta de cotitură. Luna Plină se petrece în semnul tău și scoate la lumină tot ce ai ascuns sau ai amânat.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:16
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Taur 3-7 noiembrie 2025 - Shutterstock

Poți simți nevoia unei decizii ferme: să închizi o etapă, să spui un adevăr sau să iei o hotărâre care schimbă echilibrul vieții tale. Marte în Săgetător îți oferă curajul de a face curățenie în viața ta financiară și emoțională. Venus, planeta ta guvernatoare, intră în Scorpion și aduce o transformare în relațiile apropiate, iar parteneriatele devin mai sincere, dar și mai exigente.

BANI: Marte și Luna Plină pot aduce schimbări în zona resurselor comune: poți achita o datorie, renegocia o colaborare sau chiar încheia un contract care nu mai funcționează. Venus în Scorpion favorizează negocierile prin diplomație și intuiție. Poți atrage sprijin financiar sau o asociere profitabilă, dar e important să fii atent la detalii. Săptămâna se încheie cu o clarificare majoră privind stabilitatea ta materială.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion amplifică profunzimea emoțională. Relațiile superficiale se estompează, iar cele reale devin mai intime. Poți primi o declarație sau o propunere neașteptată. Totuși, Luna Plină te forțează să fii sincer: dacă ceva nu mai merge, e timpul să închei. Cei singuri pot începe o conexiune intensă, dar e bine să meargă pas cu pas.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Taur 3-7 noiembrie 2025