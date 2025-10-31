Horoscop săptămânal Taur 3-7 noiembrie 2025. E săptămâna ta de cotitură. Luna Plină se petrece în semnul tău și scoate la lumină tot ce ai ascuns sau ai amânat.

Poți simți nevoia unei decizii ferme: să închizi o etapă, să spui un adevăr sau să iei o hotărâre care schimbă echilibrul vieții tale. Marte în Săgetător îți oferă curajul de a face curățenie în viața ta financiară și emoțională. Venus, planeta ta guvernatoare, intră în Scorpion și aduce o transformare în relațiile apropiate, iar parteneriatele devin mai sincere, dar și mai exigente.

BANI: Marte și Luna Plină pot aduce schimbări în zona resurselor comune: poți achita o datorie, renegocia o colaborare sau chiar încheia un contract care nu mai funcționează. Venus în Scorpion favorizează negocierile prin diplomație și intuiție. Poți atrage sprijin financiar sau o asociere profitabilă, dar e important să fii atent la detalii. Săptămâna se încheie cu o clarificare majoră privind stabilitatea ta materială.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion amplifică profunzimea emoțională. Relațiile superficiale se estompează, iar cele reale devin mai intime. Poți primi o declarație sau o propunere neașteptată. Totuși, Luna Plină te forțează să fii sincer: dacă ceva nu mai merge, e timpul să închei. Cei singuri pot începe o conexiune intensă, dar e bine să meargă pas cu pas.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰