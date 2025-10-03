Horoscop săptămânal Taur 6-10 octombrie 2025. Săptămâna aduce un ritm mai intens în zona sănătății și a obiceiurilor zilnice. Lună Plină în Berbec îți arată unde ai tras prea mult de tine și unde trebuie să iei o pauză.

Mercur în Scorpion aduce discuții tensionate cu partenerul sau un asociat, care poate încerca să te preseze pentru o decizie. Pluto în careu amplifică totul, așa că fii atent la jocurile de putere.

Bani: Venus, guvernatoarea ta, în sextil cu Jupiter aduce șanse pe zona financiară printr-un proiect de grup sau colaborare. Poți primi o ofertă de parteneriat sau o recomandare de la cineva influent. Atenție însă la cheltuieli impulsive, mai ales pentru tehnologie sau lucruri de lux, care pot să-ți dezechilibreze bugetul.

Dragoste: Pentru cupluri, Mercur în Scorpion intensifică discuțiile și poate scoate la suprafață suspiciuni sau tensiuni ascunse. Dacă există lipsă de încredere, se va simți puternic acum. Cei singuri pot întâlni o persoană carismatică, dar care ascunde ceva, dar nu te grăbi să te implici fără a clarifica lucrurile.

