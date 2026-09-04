Horoscop săptămânal Taur 7-11 septembrie 2026. Uranus retrogradează în Gemeni și îți încetinește ritmul achizițiilor grăbite și te îndeamnă să analizezi dacă modul în care îți folosești resursele te împlinește cu adevărat.

Pe de altă parte, Luna Nouă în Fecioară aduce o gură proaspătă de aer în viața ta creativă, stimulându-ți dorința de a te dedica unui hobby sau de a petrece clipe memorabile alături de cei dragi. Odată ce Mercur trece în Balanță, atenția ta se mută spre organizarea responsabilităților de zi cu zi, căutând armonia la locul de muncă. Încheierea intervalului, marcată de momentul în care Venus intră în Scorpion, îți pune parteneriatele oficiale sub lupa unor trăiri pasionale, dar uneori complicate.

BANI: La nivel material, faptul că Uranus retrogradează în Gemeni îți oferă răgazul necesar pentru a regândi o investiție financiară sau pentru a renunța la cheltuieli inutile care îți destabilizau conturile. Totodată, tranzitul lui Mercur în Balanță aduce claritate în sarcinile de serviciu, facilitând comunicarea bună cu superiorii și rezolvarea unor documente birocratice fără bătăi de cap. Dacă activezi într-un domeniu comercial, faza de Luna Nouă în Fecioară te poate ajuta să lansezi un proiect individual pe care îl gândeai de mult timp. Fii totuși prudent în alianțele profesionale când Venus intră în Scorpion, deoarece colaboratorii pot manifesta tendințe de control sau cerințe contractuale exagerate.

DRAGOSTE: În sfera sentimentală, Luna Nouă în Fecioară favorizează o renaștere romantică, fiind un prilej minunat pentru întâlniri pline de bucurie dacă ești în căutarea unui partener. Reușești să te exprimi fără măști și să cucerești prin naturalețe. În relațiile stabile, lucrurile devin fascinante, dar solicitante, odată ce Venus intră în Scorpion. Persoana iubită poate deveni mult mai pretențioasă sau poate cere dovezi absolute de fidelitate. În loc să te retragi în încăpățânare, oferă-i căldură și siguranță afectivă. O conversație matură va dizolva dubiile, transformând pasiunea intensă într-un liant durabil pentru legătura voastră.