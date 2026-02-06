Horoscop săptămânal Taur 9-13 februarie 2026

Vei simți nevoia de conexiuni mai autentice, de relații bazate pe empatie și sprijin real. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești sugerează discuții importante cu persoane care joacă un rol-cheie în evoluția ta. Poate fi vorba despre un prieten, un mentor sau cineva dintr-un grup profesional. Saturn conjunct Neptun în Berbec acționează în zona subconștientului și poate scoate la suprafață frici vechi sau atașamente care te-au ținut pe loc. Nu este o săptămână ușoară, dar este una extrem de eliberatoare dacă îți permiți să fii sincer cu tine.

BANI: Financiar, accentul cade pe colaborări și pe resurse obținute prin intermediul altora. Venus în Pești favorizează sprijinul financiar venit din partea unui prieten, a unei echipe sau a unui proiect comun. Totuși, Mercur conjunct Nodul Nord îți cere să fii foarte clar în privința termenilor și a așteptărilor. Evită înțelegerile vagi sau promisiunile fără acoperire concretă. Saturn conjunct Neptun poate semnala cheltuieli legate de sănătate, odihnă sau probleme care au fost ignorate.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Venus în Pești îți amplifică romantismul și dorința de conexiune profundă. Dacă ești într-o relație, este un moment excelent pentru a discuta planuri de viitor, pentru a vă susține reciproc și pentru a crea un sentiment de apartenență. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unui prieten sau într-un context de grup. Atenție însă la idealizare excesivă. Saturn conjunct Neptun te avertizează să nu confunzi nevoia de afecțiune cu iubirea reală. Săptămâna te învață să alegi relații care te susțin, nu care te epuizează.

