Horoscop săptămânal Vărsător 13-17 octombrie 2025
Horoscop săptămânal Vărsător 13-17 octombrie 2025. Venus aduce expansiune mentală și dorință de a învăța lucruri noi. Poți planifica o călătorie sau te poți implica într-un proiect educațional.
Opoziția cu Neptun te atenționează asupra confuziilor juridice sau academice, în timp ce trigonul cu Uranus și Pluto te ajută să transformi o idee abstractă într-un plan concret. Pluto direct în semnul tău îți oferă o energie puternică de renaștere , recapeți claritatea și direcția. Soarele în careu cu Jupiter aduce provocări, deci evită să dispersezi atenția în prea multe direcții.
Bani: Venus te sprijină în proiecte cu componentă internațională sau educațională. Poți primi o propunere interesantă de colaborare, dar Neptun avertizează asupra riscului de a nu fi plătit la timp. Trigonul cu Pluto te ajută să-ți impui condițiile, iar Uranus anunță o oportunitate de câștig printr-o idee originală.
Dragoste: Venus aduce conexiuni cu persoane din alte medii culturale sau profesionale. Opoziția cu Neptun poate genera confuzii emoționale, e posibil să idealizezi o relație la distanță. Trigonul Venus–Pluto îți oferă puterea de a exprima deschis ceea ce simți și de a depăși frica de vulnerabilitate. Relațiile stabile trec printr-o etapă de consolidare: partenerul apreciază maturitatea ta emoțională. Duminică, un dialog sincer readuce încrederea reciprocă.
