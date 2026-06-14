Horoscop săptămânal Vărsător 15-19 iunie 2026. Creativitatea ta atinge cote maxime în această săptămână, în timp ce viața de zi cu zi cere o curățenie profundă în zona secretelor și a sănătății.

Luna Nouă în Gemeni activează sectorul iubirii, al copiilor, al divertismentului și al speculațiilor norocoase, evidențiind domeniul exprimării libere a eului și oferindu-ți o inspirație artistică debordantă. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o conștientizare dureroasă a unei vulnerabilități în cămin sau a unei răni legate de relația cu părinții. Punctul de maximă tensiune este marcat de opoziția Venus Pluto, tranzit ce generează un conflict major între obligațiile tale de la birou și procesele de transformare interioară profundă din umbră.

BANI: Profesional, te afli într-o fază de efervescență datorită ideilor ingenioase generate de Luna Nouă în Gemeni, idei care pot fi monetizate prin proiecte de divertisment sau artă vineri. Totuși, în plan financiar și al rutinei zilnice, joi aduce blocaje din cauza opoziției dintre Venus, situată în sectorul muncii de execuție, și Pluto din zona secretelor. Un subaltern sau un coleg te poate sabota prin neglijență, ștergând fișiere importante sau transmițând date eronate clienților, fapt care îți poate aduce penalizări materiale. De asemenea, o problemă de sănătate ignorată te poate forța să cheltuiești sume mari pe investigații medicale urgente vineri, stricându-ți planurile de investiții.

DRAGOSTE: Viața ta amoroasă este un veritabil vulcan de pasiune ce se ciocnește de oboseala cotidiană. Luna Nouă în sectorul iubirii îți aduce un magnetism deosebit și un flirt intens sâmbătă, dar atmosfera se tensionează joi din cauza opoziției Venus Pluto. Partenerul de viață te poate simți distant sau obsedat de detalii nesemnificative legate de muncă, reproșându-ți că nu mai oferi căldură în cuplu. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva în mediul online, dar legătura va fi învăluită în secrete sau ambiguități sub influența lui Pluto din casa izolării. O discuție purtată vineri seară în intimitatea căminului, în care decizi să lași deoparte grijile profesionale, va reaprinde flacăra pasiunii, restabilind complicitatea în cuplu.