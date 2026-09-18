Horoscop săptămânal Vărsător 21-25 septembrie 2026. Soarele intră în Balanță și stimulează setea de cunoaștere, studiile și conexiunile cu oameni din alte culturi. Relațiile parteneriale beneficiază din plin de aspectul Mercur sextil Jupiter, care aduce acorduri armonioase, entuziasm în cuplu și propuneri generoase de colaborare.

Fii atent însă la jumătatea săptămânii, când aspectul Soare opoziție Neptun poate genera confuzie în comunicarea zilnică, mesaje înțelese anapoda sau întârzieri la drumuri scurte. Din fericire, prezența lui Pluto în zodia ta susținută de aspectul Soare trigon Pluto îți conferă o putere personală uimitoare, ajutându-te să te reinventezi și să conduci cu fermitate.

BANI: În sfera profesională și a afacerilor, parteneriatele oficiale sunt extrem de profitabile datorită influenței exercitate de Mercur sextil Jupiter, care îți aduce asociați de încredere și contracte sigure. Ai capacitatea de a rezolva chestiuni juridice sau academice importante. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să verifici cu strictețe actele administrative, permisele sau biletele de călătorie, pentru a evita erorile provocate de dezinformare. În plus, aspectul Soare trigon Pluto îți dă forța de a-ți impune punctul de vedere în negocieri și de a obține condiții financiare excelente prin simpla ta autoritate personală.

DRAGOSTE: Sectorul afectiv strălucește prin dialoguri calde și aspirații comune. Influența armonioasă adusă de Mercur sextil Jupiter readuce bucuria și complicitatea în cuplu, permițându-vă să planificați o vacanță sau să începeți un proiect comun plin de optimism. Dacă ești celibatar, atracția pentru persoane educate sau întâlnite în medii culturale este mare. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun cere atenție la micile neînțelegeri verbale din mediul apropiat; nu trage concluzii pripite din vorbe spuse la grabă. Aspectul Soare trigon Pluto te ajută să fii autentic și profund, atrăgând respectul și admirația necondiționată a partenerului.