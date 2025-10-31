Horoscop săptămânal Vărsător 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător îți oferă un val de energie socială și dorința de a te implica în proiecte de grup. Este momentul ideal pentru colaborări, evenimente sau activități în echipă.

Luna Plină în Taur aduce claritate în sfera familială, poate o chestiune domestică se rezolvă, poate o mutare, o achiziție sau o decizie legată de locuință. Venus în Scorpion îți aduce o atenție sporită asupra imaginii publice și a relațiilor profesionale: ești observat și evaluat, iar influența ta crește.

BANI: Luna Plină te ajută să reglezi o situație patrimonială sau o datorie. Poți face o plată importantă sau poți primi o ofertă de sprijin financiar de la o persoană apropiată. Marte în Săgetător te motivează să investești în proiecte comune, iar Venus în Scorpion favorizează creșterea prin parteneriate. Este o perioadă propice pentru colaborări strategice, dar evită să amesteci prietenia cu afacerile.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce intensitate și profunzime în relații. Poți deveni mai conștient de ceea ce te leagă cu adevărat de cineva. Marte îți oferă dorința de libertate, dar și curajul de a te exprima sincer. Dacă ești într-un cuplu, este momentul să discutați planurile comune. Cei singuri pot fi atrași de o persoană implicată într-un proiect similar.

