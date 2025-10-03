Horoscop săptămânal Vărsător 6-10 octombrie 2025. Pentru tine, Mercur în Scorpion aduce intensitate în carieră. Careul cu Pluto indică tensiuni cu superiorii sau confruntări legate de responsabilități.

Poți simți că ești presat să faci mai mult decât este corect. Lună Plină în Berbec luminează comunicarea: poți primi un telefon neașteptat, un mesaj care clarifică o situație sau o veste legată de rude apropiate.

Bani: Venus sextil Jupiter aduce șanse pe zona financiară prin muncă și efort propriu. Poți primi o ofertă de colaborare sau o oportunitate de a crește veniturile printr-un proiect secundar. Atenție totuși la deciziile luate în grabă: Mercur-Pluto arată riscul unor clauze ascunse.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, tensiunile legate de carieră se pot reflecta asupra cuplului. Poți fi acuzat că dedici prea mult timp muncii și nu acorzi suficientă atenție partenerului. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context profesional, dar conexiunea începe cu o discuție intensă și provocatoare.

