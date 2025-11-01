Horoscop Scorpion luna noiembrie 2025

Te concentrezi pe nevoile și dorințele tale profunde. Luna Nouă din Scorpion este un moment crucial pentru un nou început personal, fie că decizi să îți schimbi look-ul, să lansezi un proiect sau să îți redefiniești identitatea. Ai o viziune clară asupra a ceea ce vrei să devii. Totuși, evenimentele din prima parte a lunii, precum Luna Plină în Taur, îți cer să gestionezi un apogeu sau o criză neașteptată în relațiile apropiate. Retrogradarea lui Uranus și Jupiter în Taur te obligă să renegociezi parteneriatele și să fii flexibil în fața unor decizii surpriză venite de la ceilalți. Un asociat ar putea să își schimbe brusc planurile, forțându-te să te adaptezi.

BANI: De pe 4 noiembrie, când Marte trece în Săgetător, energia ta se mută către resurse și bunuri. Devii mai energic și mai motivat să îți mărești veniturile sau să îți valorifici talentele. Ai curajul să ceri o mărire sau să inițiezi un proiect secundar. Totuși, fii extrem de precaut: startul lui Mercur retrograd în Săgetător chiar în zona banilor tăi îți poate aduce întârzieri în plăți, erori în documente financiare sau nevoia de a renegocia un salariu sau un contract vechi. Ai putea descoperi o discrepanță într-un extras de cont sau o factură.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion îți conferă o intensitate sexuală și emoțională rară. Ești gata să te implici total, dar ai grijă la tendințele de control sau la gelozie. Cauți conexiuni profunde, transformatoare. Luna Plină din Taur aduce un punct culminant în viața ta de cuplu. S-ar putea să ai o discuție finală despre viitorul relației sau să iei o decizie importantă legată de partenerul de viață. Retrogradarea lui Uranus și Jupiter în Taur indică faptul că partenerul tău ar putea trece printr-o criză sau o schimbare bruscă de viziune, care te afectează direct.

