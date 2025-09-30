Horoscop Scorpion luna octombrie 2025. Octombrie te provoacă să îți asculți intuiția și să acționezi calculat. Mercur intră în semnul tău pe 6 și îți dă claritate în exprimare.

Poți avea discuții decisive, dar și confruntări care cer argumente solide. Luna Plină din 7 aduce la suprafață tensiuni profesionale: e posibil să primești critici publice sau să fii pus să demonstrezi competența în fața colegilor. Pe 23, Soarele intră în semnul tău și îți dă energie să îți reiei controlul: ești hotărât, carismatic și atragi susținere. Mercur intră în Săgetător pe 29 și mută discuțiile pe bani: poți negocia un salariu sau discuta despre un credit.

Bani: Zona financiară este foarte activă. Mercur în semnul tău te face atent la detalii: verifici facturi, contracte și eviți să fii tras pe sfoară. Luna Nouă în Balanță, pe 21, îți oferă șansa să închizi un capitol, poți plăti o datorie sau renegocia o condiție mai avantajoasă. Venus în Balanță, din 13, îți poate aduce câștiguri din colaborări ascunse sau proiecte care nu ies la vedere imediat. Totuși, Neptun retrograd poate crea confuzii, deci fii atent dacă semnezi un contract artistic sau creativ, pentru că termenii pot fi neclari.

Dragoste: În dragoste, ești magnetic. Mercur și apoi Soarele în semnul tău te fac să spui lucruri cu impact și să atragi atenția. Dacă ești singur, poți începe o poveste pasională, dar intensitatea te poate speria. Dacă ești într-o relație, Luna Plină poate aduce tensiuni între carieră și viața personală, partenerul îți reproșează că petreci prea mult timp la muncă. Spre finalul lunii, Mercur în Săgetător te obligă să discuți despre bani în cuplu: cum împărțiți cheltuielile, ce planuri comune aveți.

