Horoscop Taur luna iulie 2026
Horoscop Taur luna iulie 2026. Luna aduce clarificări importante pentru Tauri, atât în plan interior, cât şi în relaţiile cu cei din jur. Nativii pot descoperi adevăruri ascunse, îşi pot reorganiza comunicarea şi pot avea parte de un moment decisiv în carieră, dar şi de mai multă stabilitate în dragoste şi bani.
Iulie este o lună a clarificărilor interioare și a reorganizării rețelei de comunicare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, secrete vechi, frici ascunse sau iluzii legate de dușmani deghizați în prieteni încep să iasă la suprafață, oferindu-ți o eliberare psihică majoră. Luna Nouă în Rac aduce un aer proaspăt în modul în care procesezi informațiile și deschide oportunități pentru a învăța abilități noi sau pentru a face călătorii scurte. Către finalul lunii, când Soarele trece în Leu, atenția ta se mută masiv spre spațiul domestic și dinamica familială, oferindu-ți autoritate în casă. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, simți o greutate în subconștient, ca o obligație karmică de a te izola temporar pentru a-ți repara sănătatea. Luna Plină în Vărsător aduce un moment culminant în carieră, un deznodământ oficial care îți redefinește statutul social în fața lumii.
- BANI: Sectorul financiar personal beneficiază de claritate deplină abia după ce Mercur încheie retrogradarea în Rac, moment în care contractele comerciale locale sau negocierile pentru livrarea unor mărfuri se deblochează, iar plățile întârziate intră în cont. Venus trece în Fecioară și aduce un noroc neașteptat în investițiile ce țin de hobby-uri sau proiecte creative, dar te îndeamnă și la o analiză la sânge a bugetului alocat distracțiilor. Când Soarele trece în Leu, poți primi un sprijin financiar consistent din partea părinților sau decizi să investești o sumă considerabilă în renovarea unei proprietăți. Luna Plină în Vărsător reprezintă apogeul profesional al lunii: poți finaliza un proiect major la locul de muncă, poți fi evaluat public de către superiori sau poți decide să părăsești o companie rigidă pentru a-ți asuma un rol de conducere în altă parte.
- DRAGOSTE: În plan sentimental, Venus trece în Fecioară și aduce o abordare rațională, dar plină de devotament în relația de cuplu. Îți exprimi afecțiunea prin gesturi practice, ajutându-ți partenerul în sarcinile zilnice, deși riști să devii prea critic cu micile lui defecte. Luna Nouă în Rac favorizează declarațiile de dragoste sincere și discuțiile lungi care repară fisurile emoționale recente. Când Mercur încheie retrogradarea în Rac, suspiciunile generate de mesaje greșit înțelese dispar, lăsând loc armoniei. Trecerea Soarelui în Leu te îndeamnă să petreci seri liniștite în doi, în intimitatea căminului. Luna Plină în Vărsător poate aduce un moment de criză dacă partenerul simte că pui cariera mai presus de viața de cuplu, obligându-te să găsești un echilibru între ambițiile tale publice și nevoile emoționale ale relației.