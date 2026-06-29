Horoscop Taur luna iulie 2026 . Luna aduce clarificări importante pentru Tauri, atât în plan interior, cât şi în relaţiile cu cei din jur. Nativii pot descoperi adevăruri ascunse, îşi pot reorganiza comunicarea şi pot avea parte de un moment decisiv în carieră, dar şi de mai multă stabilitate în dragoste şi bani.

Iulie este o lună a clarificărilor interioare și a reorganizării rețelei de comunicare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, secrete vechi, frici ascunse sau iluzii legate de dușmani deghizați în prieteni încep să iasă la suprafață, oferindu-ți o eliberare psihică majoră. Luna Nouă în Rac aduce un aer proaspăt în modul în care procesezi informațiile și deschide oportunități pentru a învăța abilități noi sau pentru a face călătorii scurte. Către finalul lunii, când Soarele trece în Leu, atenția ta se mută masiv spre spațiul domestic și dinamica familială, oferindu-ți autoritate în casă. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, simți o greutate în subconștient, ca o obligație karmică de a te izola temporar pentru a-ți repara sănătatea. Luna Plină în Vărsător aduce un moment culminant în carieră, un deznodământ oficial care îți redefinește statutul social în fața lumii.