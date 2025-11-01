Horoscop Taur luna noiembrie 2025. Luna Plină din 5 noiembrie se petrece în semnul tău, marcând un moment de finalitate și decizie.

Poți pune capăt unei etape, poți schimba direcția unui proiect sau poți lua o hotărâre personală radicală. Uranus retrograd în zodia ta adâncește dorința de eliberare, nu mai accepți compromisuri care te blochează. Marte în Săgetător îți oferă curajul de a rezolva aspecte financiare sau emoționale ascunse. Mercur retrograd poate readuce persoane sau contexte din trecut care cer clarificări. Luna Nouă din 20 noiembrie reactivează relațiile, iar Venus trecând din Scorpion în Săgetător promite un final de lună cu clarificări și împăcări.

BANI: Marte și Uranus te împing să schimbi modul în care administrezi resursele. Poți renegocia un împrumut, poți vinde ceva important sau poți investi într-un proiect pe termen scurt cu profit rapid. Totuși, Jupiter retrograd în Rac sugerează prudență: verifică actele, evită semnăturile în a doua săptămână a lunii. Venus în Scorpion te ajută să atragi parteneriate solide, dar abia după 29 noiembrie, când Mercur revine direct, se pot concretiza discuțiile financiare importante.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion intensifică relațiile. Poți simți o atracție puternică față de cineva cu o personalitate magnetică. În cuplurile existente, există tendința de control sau gelozie, dar Luna Nouă din 20 noiembrie aduce împăcare și o dorință reală de reconectare. Pentru cei singuri, finalul lunii promite o întâlnire interesantă, cu cineva cunoscut printr-un eveniment profesional sau printr-un prieten comun.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰