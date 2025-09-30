Horoscop Taur luna octombrie 2025. Pentru tine, luna începe cu Mercur în Scorpion pe 6, ceea ce înseamnă că parteneriatele și relațiile apropiate devin subiectul principal.

Pot apărea discuții tensionate cu un asociat sau cu partenerul de viață, mai ales dacă există neclarități financiare. Luna Plină în Leu, pe 7, îți aduce situații familiale ce trebuie rezolvate urgent, poate fi vorba de o mutare, reparații în casă sau o discuție mai serioasă cu părinții. Soarele intră în Scorpion pe 23, punând accent pe colaborări și alianțe. Mercur în Săgetător, pe 29, îți cere atenție la documentele de proprietate comună și la actele ce implică bani sau moșteniri.

Bani: Venus intră în Balanță pe 13 și îți aduce șansa să îți echilibrezi cheltuielile. Poți primi o ofertă de muncă secundară sau un proiect care îți aduce venituri suplimentare. Totuși, la Luna Nouă în Balanță, pe 21, va trebui să faci alegeri clare privind organizarea programului, pentru a nu ajunge suprasolicitat. Neptun retrograd în Pești te poate pune în situația de a sprijini financiar un prieten, dar fii atent să nu fie bani pierduți.

Dragoste: Venus în Balanță poate aduce o apropiere mai mare cu cineva din zona profesională sau din rutina zilnică. Dacă ești deja într-o relație, pot apărea discuții despre echilibru și sprijin reciproc, dar și nevoia de a împărți sarcinile mai corect. Luna Nouă în Balanță îți oferă ocazia să reîncepi ceva cu partenerul, poate fi un proiect comun sau un obicei care vă apropie. Dacă ești singur, șansele sunt mari să cunoști pe cineva printr-un context de muncă sau sănătate.

