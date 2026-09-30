Horoscop Taur luna octombrie 2026

La mijlocul lunii, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul muncii de zi cu zi și al îngrijirii corporale, oferindu-ți energia necesară pentru a începe o schemă terapeutică nouă sau pentru a reorganiza complet biroul. Tensiunea acumulată în carieră se dizolvă când Pluto revine în mers direct, moment în care primești vești definitive de la superiori legate de o restructurare. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și pune reflectorul pe acordurile oficiale, însă Mercur începe retrogradarea și aduce confuzii în comunicare. Luna Plină se manifestă direct asupra identității tale, marcând un moment culminant de eliberare personală și de clarificare a direcției de viață.

BANI: Când Venus începe retrogradarea, o asociere de afaceri începe să scârțâie din cauza unor promisiuni neonorate de către partenerul de proiect. Luna Nouă aduce o oportunitate excelentă de angajare sau un contract de prestări servicii ce implică o disciplină zilnică strictă. Vestea bună sosește când Pluto revine în mers direct, deblocând o promovare amânată sau aprobarea unui buget de investiții de către comisia de conducere. Atenție mărită în a doua parte a lunii, când Mercur începe retrogradarea, deoarece riști să trimiți formulare contabile greșite ori să semnezi clauze ambigue într-o tranzacție comercială. Luna Plină aduce o realizare materială palpabilă: finalizezi o achiziție importantă pentru propria persoană, un echipament de lucru sau îți lichidezi o obligație financiară care te împiedica să fii autonom.

DRAGOSTE: Momentul când Venus începe retrogradarea aduce răceală temporară, ezitări și reapariția unei foste mari iubiri care încearcă să reia legătura printr-un telefon neașteptat. În cuplurile stabile, Luna Nouă aduce armonie în rutina zilnică, manifestată prin împărțirea sarcinilor gospodărești și plimbări relaxante de seară. La finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și amplifică nevoia de apropiere fizică, însă Mercur începe retrogradarea și complică dialogul, generând certuri plecate de la organizarea unei vizite la rude. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, simți o ușurare emoțională și renunți la reproșurile mărunte. Luna Plină aduce un moment al adevărului: decizi fără ezitare dacă rămâi alături de partener sub noi reguli clare sau dacă alegi libertatea individuală.