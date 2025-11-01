Horoscop Vărsător luna noiembrie 2025. Noiembrie se concentrează pe viața socială, carieră și relațiile cu prietenii. Luna Plină în Taur aduce un punct culminant în sfera locuinței sau a familiei.

Poate fi o mutare, o renovare care se termină sau o decizie majoră luată alături de părinți. Ești nevoit să echilibrezi viața personală cu cea profesională. Intrarea lui Venus în Scorpion îți crește popularitatea și farmecul în carieră. Retrogradarea lui Uranus și Jupiter în Taur te obligă să reevaluezi stabilitatea căminului tău și relația cu rădăcinile. De exemplu, o problemă tehnică veche a casei revine în actualitate.

BANI: Venus în Scorpion îți aduce un plus de atractivitate și succes în carieră. Ești mai persuasiv în fața superiorilor și poți obține recunoașterea pe care o meriți. Luna Nouă în Scorpion este momentul ideal pentru a lansa un nou obiectiv profesional sau pentru a prelua o funcție nouă. Pe de altă parte, Mercur retrograd îți afectează relațiile cu prietenii și planurile de viitor. S-ar putea să fii nevoit să revii asupra unui proiect abandonat sau să te reîntâlnești cu un vechi colaborator.

DRAGOSTE: Viața amoroasă se poate intersecta cu cea socială. Marte în Săgetător îți dă energie să te implici activ în grupuri și să îți faci noi prieteni. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva în mediile sociale sau la evenimente. Mercur retrograd poate readuce în viața ta un fost prieten sau o fostă iubire din anturaj. Fii sincer cu tine însuți în legătură cu aspirațiile tale sentimentale. Venus trece în Săgetător, aducând armonie și ușurință în interacțiunile tale sociale, favorizând flirtul inteligent.

