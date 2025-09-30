Horoscop Vărsător luna octombrie 2025. Octombrie îți deschide drumuri noi. Luna Plină în Leu, pe 7, pune reflectorul pe relațiile tale, se poate decide viitorul unei colaborări sau al unei relații de cuplu.

Mercur în Scorpion, din 6, îți aduce discuții tensionate cu autoritățile sau superiorii. Este o perioadă în care trebuie să fii atent cum formulezi argumentele, pentru că fiecare cuvânt contează. Soarele în Scorpion, din 23, amplifică această presiune, dar îți oferă și curaj să te impui. Mercur în Săgetător, din 29, îți deschide noi oportunități sociale și poți intra într-un grup sau într-o organizație care îți susține ideile.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți aduce ocazia de a colabora cu străinătatea sau de a primi bani pentru un proiect educațional. Luna Nouă în Balanță, pe 21, favorizează negocieri și contracte care pot aduce venituri stabile. Totuși, Neptun retrograd în Pești te avertizează să nu faci investiții riscante.

Dragoste: Pe plan sentimental, Luna Plină poate însemna un moment de cotitură, partenerul îți cere o decizie clară. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context oficial, la un eveniment sau chiar într-un proces de colaborare profesională. Venus în Balanță te ajută să găsești echilibru și să comunici cu eleganță. Spre finalul lunii, Mercur în Săgetător îți aduce ocazia să cunoști oameni noi prin prieteni și evenimente sociale.

