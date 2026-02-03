Intrăm în Anul Calului de Foc, un an marcat de energie intensă, curaj, schimbări neașteptate și lecții profunde despre relații și direcția personală. Pentru unii, 2026 aduce o explozie de oportunități; pentru alții, provocări care le testează ambițiile. Indiferent de zodie, e timpul să descoperi cum te influențează acest nou ciclu chinezesc în dragoste, carieră și bani.

În această seară, la ora 22:20, intrăm oficial în Anul Calului de Foc conform calendarului solar chinezesc. Focul domină acest an, amplificând emoțiile și accelerând lecțiile de viață. Pentru unii va fi un an al evoluției personale, pentru alții, un an plin de noutăți, dar pentru toți, un an cu surprize.

Dacă vreți să aflați cum stați cu norocul la bani, în iubire sau carieră, trebuie să știți ce semn sunteți în zodiacul chinezesc. Astrologul Răzvan Vlad Rusu explică în detaliu ce aduce noul an pentru fiecare zodie.

Două calendare și două momente importante

Articolul continuă după reclamă

Chinezii folosesc două calendare: unul solar (după care se calculează influențele astrologice) și unul lunar, utilizat pentru petrecerile tradiționale. Potrivit calendarului solar, anul începe pe 3 februarie, la ora 22:20, iar petrecerea tradițională de Anul Nou Chinezesc va avea loc pe 17 februarie.

Influențele anului nou deja se resimt și, conform astrologiei chineze, acest an este extrem de special: pentru prima dată în 60 de ani, focul domină atât la nivel superior cât și inferior, iar energia sa este de neoprit. Un an al transformărilor majore, purificator pentru unii și revelator pentru alții, care va aduce claritate, dar și conștientizarea unor adevăruri incomode.

Predicțiile pentru fiecare zodie:

Șobolan: An tensionat, cu nemulțumiri și impulsul de a cheltui compulsiv. Sfaturi: activitate fizică și economii.

Bivol: Unul dintre cei mai avantajați nativi, carieră în ascensiune, responsabilități în creștere, venituri mai bune.

Tigru: Devine extrem de magnetic și are succes în viața socială și online. Sfatul anului: să rămână conectat cu oamenii.

Iepure: An excepțional pentru schimbări personale, transformări fizice și iubire. Totuși, poate deveni leneș.

Dragon: Foarte axat pe bani și prosperitate. Trebuie să își depășească orgoliul pentru a avea succes.

Șarpe: Cel mai bun an academic, ideal pentru studii, examene, scris sau obținerea diplomelor.

Cal: Activ și provocator, dar riscă să exagereze. Atenție la impulsivitate și vorbe aruncate.

Capră (Oaie): Una dintre cele mai binecuvântate zodii. Noroc pur, relaxare și oportunități care vin natural.

Maimuță: Tinde să se autosaboteze. Succesul vine dacă acceptă schimbarea și își recunoaște valoarea.

Cocoș: An extrem de dinamic, cu mult de muncă, dar și recompense mari: succes, bani, vizibilitate.

Câine: Trecere prin transformări emoționale. Devine mai deschis și trebuie să îmbine latura emoțională cu cea profesională.

Mistreț: Fericire și echilibru în sânul familiei. Caută sprijin, dar trebuie să aibă grijă la exces (inclusiv în alimentație).

Superstiții și recomandări pentru noaptea de 3 spre 4 februarie

Pentru a atrage prosperitatea:

Aprindeți o lumânare roșie în centrul casei, între orele 22:00 și 23:00.

Păstrați centrul casei luminat și activ, puneți muzică, dansați, aduceți energie pozitivă.

Nu confundați centrul sufrageriei cu centrul casei: trasaţi două diagonale pe planul locuinței pentru a-l localiza corect.

Anul Calului de Foc promite multă mișcare, revelații și transformări. Depinde de fiecare cum va gestiona această energie intensă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰