Horoscop săptămânal Peşti 2-6 februarie 2026

Horoscop săptămânal Peşti 2-6 februarie 2026. Săptămâna aceasta aduce un accent pe interiorizare, reflecție și clarificări mentale.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 17:18
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Peşti 2-6 februarie 2026 - Shutterstock

Uranus revine la mers direct și poate declanșa schimbări bruște în modul în care gândești sau comunici, iar Mercur mută atenția spre lumea ta interioară. Careul dintre Mercur și Uranus poate aduce neliniște mentală, vise intense sau revelații legate de situații din trecut. Este o perioadă în care ai nevoie de liniște și de timp pentru tine, pentru a înțelege ce direcție vrei să urmezi.

BANI: Financiar, este o săptămână care cere prudență și discreție. Pot apărea cheltuieli ascunse sau situații financiare care nu sunt foarte clare. Evită să împrumuți bani sau să te bazezi pe promisiuni neoficiale. Dacă lucrezi într-un domeniu creativ sau spiritual, pot apărea idei noi de monetizare, dar ele necesită timp pentru a fi puse în practică. Este important să îți gestionezi resursele cu atenție și să nu iei decizii financiare majore în grabă.

DRAGOSTE: În plan sentimental, emoțiile sunt profunde și intense. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de lucruri nespuse, temeri sau dorințe ascunse. Este o perioadă bună pentru a clarifica sentimentele, dar evită dramatizarea. Pentru cei singuri, pot apărea atracții karmice sau persoane din trecut care revin în viața ta. Este important să îți asculți intuiția și să nu te lași prins în iluzii.

