Horoscop săptămânal Vărsător 2-6 februarie 2026. Pentru tine, această săptămână este una de resetare profundă, cu accent pe identitate, valori personale și direcție de viață

. Uranus revine la mers direct și poate declanșa schimbări neașteptate în plan domestic sau familial, ceea ce îți influențează starea de siguranță. Mercur aduce focus pe bani și resurse, iar careul cu Uranus poate crea tensiuni între dorința de stabilitate și nevoia de libertate. Este posibil să simți că trebuie să iei o decizie importantă legată de viitorul tău, chiar dacă nu toate informațiile sunt încă clare.

BANI: Din punct de vedere financiar, săptămâna este dinamică și imprevizibilă. Pot apărea cheltuieli neașteptate legate de casă, familie sau bunuri materiale. De asemenea, poți primi o ofertă care pare tentantă, dar care necesită o analiză atentă înainte de a accepta. Dacă ai surse multiple de venit, este posibil ca una dintre ele să se modifice brusc. Evită investițiile riscante și nu lua decizii financiare sub presiunea momentului. Este un moment bun pentru a-ți revizui prioritățile financiare și a elimina cheltuielile care nu îți mai aduc valoare.

DRAGOSTE: În plan afectiv, relațiile sunt puse la încercare de diferențele de valori și nevoile emoționale. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de siguranță, stabilitate sau implicare pe termen mediu. Este posibil ca unul dintre voi să își dorească mai multă libertate, iar celălalt mai multă predictibilitate. Pentru cei singuri, pot apărea întâlniri neașteptate, dar cu persoane care îți provoacă sistemul de valori. Atracția poate fi puternică, dar este important să vezi dacă există compatibilitate reală.

