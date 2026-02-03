Mircea Lucescu, selecţionerul în vârstă de 80 de ani al echipei naţionale a României, a fost internat din nou la Spitalul Universitar din Capitală. El a mai ajuns la spital şi în urmă cu două săptămâni. Acum, el a ajuns din nou de urgenţă la "Universitar".

Ce spune FRF despre starea lui Mircea Lucescu

UPDATE 14:45 - Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special marţi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Articolul continuă după reclamă

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată.

Reacţia lui Mircea Lucescu

"Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație", a spus el.

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, unul dintre cei mai mari antrenori din fotbalul românesc, trece printr-o situaţie complicată. El a ajuns din nou la spital, fiind internat la Universitar. Lucescu a acuzat în ultima perioadă o răceală, dar surse autorizate spun că situaţia e mai complicată, dat fiind că Mircea Lucescu se confruntă de mai mulţi ani şi cu alte probleme de sănătate. "Il Luce" a mai fost operat pe cord, fiindu-i montate mai multe stenturi.

Comunicatul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

În urma informaţiilor vehiculate în spaţiul public, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti transmite următoarea informare:

"Pacientul Mircea Lucescu este internat în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Conform Legii 46/2003 a drepturilor pacientului, art. 21: 'Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale’. Astfel, informaţiile vor fi acordare în conformitate cu prevederile legale şi în concordanţă cu acordul pacientului şi al familiei pacientului", a transmis Biroul de presă al SUUB.

STIREA INIŢIALĂ

SURSE Observator. Medicii, îngrijoraţi de starea lui Lucescu

Deşi iniţial problemele cu care se confruntă selecţionerul nu păreau atât de mari, situaţia s-a complicat, spun sursele Observator. Mircea Lucescu este monitorizat permanent de doctori.

Lucescu, şanse mici să revină curând pe banca naţionalei

Pe de altă parte, publicaţia Golazo susţine că şansele ca Mircea Lucescu să revină pe banca echipei naţionale pentru meciul de baraj cu Turcia sunt mici spre foarte mici. FRF ar căuta deja o soluţie de avarie în cazul în care Lucescu nu va mai putea sta pe bancă.

RĂMÂI PE OBSERVATORNEWS.RO PENTRU ACTUALIZĂRI DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A LUI MIRCEA LUCESCU.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰