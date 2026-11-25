Dacă animalul tău se întinde de fiecare dată când ajungi acasă, gestul său ar putea avea o semnificaţie aparte. Experţii în comportamentul animalelor explică faptul că această mişcare îţi poate transmite un mesaj.

Ce înseamnă când un câine se întinde când te vede. Ce mesaj vrea să-ţi transmită - Shutterstock

Să ne imaginăm un scenariu: intri în casă, laşi cheile, te descalţi şi apare patrupedul tău; în timp ce te priveşte îşi întinde labele din faţă şi îşi coboară partea anterioară a corpului. Mişcarea seamănă foarte mult cu cea pe care o face după un pui de somn, doar că, de această dată, are loc chiar în momentul în care intri pe uşă.

Pe scurt:

Atunci când se întinde la venirea ta acasă, câinele te poate saluta într-un mod discret.

Gestul arată că animalul este fericit, se simte confortabil şi relaxat în prezenţa ta.

Mişcarea poate exprima afecţiune şi dorinţa de a petrece timp împreună.

Întinderea de salut este calmă, în timp ce poziţia de joacă reprezintă o invitaţie la distracţie

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Ce îţi transmite câinele prin gesturile sale

Intri în bucătărie, iar câinele tău se apropie, îşi întinde labele din faţă şi îşi coboară corpul. Nu sare de entuziasm şi nici nu latră pentru a te întâmpina. Face doar o întindere, un gest delicat prin care îţi urează bun venit acasă.

Nicole Ellis, dresor certificat, descrie această mişcare drept un gest de afecţiune al unui câine care se bucură că te-ai întors potrivit The Coolist. Patrupedul se simte confortabil şi relaxat în prezenţa ta şi îşi doreşte să interacţioneze cu tine. Nu simte nevoia să îţi solicite imediat atenţia, pentru că te cunoaşte şi este pur şi simplu fericit că eşti acolo.

Tocmai acest lucru face ca gestul să fie atât de adorabil. Îl poţi observa atunci când ajungi acasă sau când îţi saluţi câinele pentru prima dată dimineaţa. În ambele situaţii, întinderea poate face parte din ritualul vostru de salut, chiar înainte de a te apleca pentru a-ţi mângâia animalul de companie.

Întinderea face legătura între odihnă şi socializare

Este posibil ca patrupedul tău să se fi odihnit chiar înainte de apariţia ta. Atunci când se ridică, apare nevoia firească de a se întinde, iar sosirea ta îi conferă acestei mişcări o semnificaţie socială. Corpul său se pregăteşte pentru mişcare, în timp ce câinele anticipează timpul pe care îl va petrece alături de tine.

Dr. Wailani Sung, medic veterinar specializat în comportamentul animalelor, explică faptul că întinderile de salut pot apărea atunci când câinii trec de la odihnă la activitate, se relaxează şi anticipează o interacţiune. Toate aceste elemente se regăsesc într-un moment familiar din viaţa de zi cu zi: intri pe uşă, câinele se ridică, iar întinderea devine parte din ritualul prin care te întâmpină.

Există şi o componentă fizică a acestei mişcări. O întindere naturală contribuie la pregătirea corpului câinelui pentru activitate. Cel mai probabil, gestul are ambele semnificaţii: este atât o întindere după un somn odihnitor, cât şi o modalitate de a te saluta.

În acest context, aceeaşi mişcare îl poate ajuta pe câine să îşi reia activitatea, dar şi să îţi arate cât de confortabil se simte în prezenţa ta.

Cum faci diferenţa între un salut şi o invitaţie la joacă

Imaginează-ţi că patrupedul îşi coboară partea din faţă a corpului, apoi sare brusc, dă energic din coadă şi o ia la fugă. Această poziţie reprezintă o invitaţie clară la joacă şi la interacţiune.

În schimb, întinderea prin care câinele te salută are un ritm mult mai calm. Animalul îşi întinde labele din faţă şi îşi acordă câteva clipe pentru această mişcare, fără să treacă imediat la acţiune. Diferenţa este mai uşor de observat dacă eşti atent la ceea ce se întâmplă ulterior. Invitaţia la joacă este adesea însoţită de mişcări energice ale cozii, un lătrat scurt, gura deschisă sau alergări înainte şi înapoi.

Întinderea de salut face parte dintr-o întâmpinare mai liniştită, în care câinele pare relaxat şi pregătit să petreacă timp în compania ta.

Aşadar, acel scurt moment în care patrupedul se opreşte lângă picioarele tale transmite propriul mesaj. Câinele te întâmpină într-un mod potrivit situaţiei, printr-o mişcare relaxată, fără să dea semne că este gata să alerge prin cameră.