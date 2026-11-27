România intră sub influenţa unui ciclon mediteraneean şi a unei mase de aer polar chiar la începutul minivacanţei de 1 Decembrie. Ploile se vor transforma în ninsori, inclusiv în Bucureşti, iar în unele regiuni stratul de zăpadă ar putea ajunge la 25 de centimetri. Frigul va persista şi de Ziua Naţională, când cei care vor asista la parada militară vor trebui să suporte temperaturi negative. Meteorologii au şi primele estimări pentru Crăciun şi Revelion.

Începând de mâine, vremea se schimbă radical pentru că se întâlnesc două mase de aer total diferite. Avem un ciclon mediteranean, care aduce precipitații chiar din această seară şi apoi coboară o masă foarte rece, o masă de aer polar, peste țara noastră, care transformă ploile în ninsori. Și, când două mase de aer sunt complet diferite, asta înseamnă că și vântul va fi extrem de puternic. Motiv pentru care intră în vigoare din această noapte primul Cod galben.

Este un cod galben în principal de vânt intens, dar atenție că în județele Vrancea, Galați și Brăila vor fi și ninsori, ceea ce înseamnă că deja apare fenomenul de viscol. În București, în zona noastră, mai degrabă ploi și vânt intens, după care de mâine de la prânz, pe măsură, acea masă de aer o coboară și către sud și în zona Capitalei se vor transforma ploile în lapoviță, apoi în ninsoare.

Ninsoarea va fi viscolită în primul rând, pentru că acest Cod galben este și de vânt, peste 50 de kilometri pe oră. Iar pentru partea de Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea, se estimează un strat de până în 20 de centimetri. Pentru partea de Oltenia, Mehedinți, Dolj și Olt, acolo stratul va fi ceva mai mare spre 25 de centimetri.

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Atenție, în momentul în care viscolește, această zăpadă se strânge în anumite locuri, pot fi zone și în București în care nu vom avea deloc zăpadă și zone unde se dublează stratul. Asta se întâmplă până duminică, după care rămânem cu acest aer extrem de rece, cu temperaturi negative, inclusiv în ziua paradei.

Va fi o zi liniștită, se termină cu vântul. Nu mai ninge, chiar vor apărea câteva raze de soare, dar cine merge la paradă să se îmbrace bine, pentru că nu vor fi mai mult de 0 grade, apoi minus 2 grade, deci temperaturi negative și ziua.

Până la sărbătorile de iarnă, această masă de aer rece va mai rămâne până la mijlocul lunii, apoi de la mijlocul lui decembrie lucrurile se mai îndreaptă puțin în sensul că temperaturile vor veni spre cele normale. Deocamdată semnalul este că în perioada sărbătorilor va veni o masă de aer ceva mai cald, în Ardeal de principiu, prin sud s-ar putea să rămânem cu temperaturi în general negative.