Greșeala pe care o faci când pui roșii la frigider. Nu faci decât să le strici singur

Dacă și tu pui roșiile în frigider imediat ce vii de piață în speranța că vor rezista mai mult timp fără să se strice trebuie să te oprești din acest obicei. În realitate, frigul le poate distruge aroma și textura, iar roșiile ajung să fie fade, moi sau făinoase, chiar dacă nu sunt stricate.

Deși frigiderul prelungește durata de păstrare a multor fructe și legume, în cazul roșiilor efectul poate fi exact opusul din punct de vedere al gustului și texturii. Temperaturile scăzute afectează compușii responsabili de aromă și modifică structura internă a fructului, transformând o roșie zemoasă și parfumată într-una fadă și făinoasă.

De nu este bun frigul pentru roșii

Din punct de vedere botanic, roșia este un fruct originar din regiuni cu climă caldă. Ea continuă să se maturizeze și după recoltare, iar acest proces este influențat puternic de temperatură. Atunci când este păstrată la temperaturi sub aproximativ 10-12 grade Celsius, activitatea enzimelor care contribuie la dezvoltarea aromei este încetinită. În plus, frigul afectează membranele celulare din pulpă, ceea ce duce la modificarea texturii.

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Rezultatul este ușor de observat. Roșia devine mai moale la exterior, dar își pierde suculența și consistența plăcută din interior. Vei avea o roșie cu o textură făinoasă sau, în unele cazuri, asemănătoare cu cea a unui burete.

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Gustul are cel mai mult de suferit

Dacă ai cumpărat vreodată roșii care pe taraba din piață promiteau a fi excelente atât ca textură, cât și ca aromă și ai fost dezamăgit după ce ai încercat să le consumi după câteva zile de stat la frigider, explicația este simplă.

Cercetătorii au descoperit că temperaturile scăzute reduc producția unor compuși volatili care dau roșiilor aroma caracteristică. Chiar dacă fructul arată în continuare bine, gustul devine mai puțin intens, iar parfumul specific aproape dispare. De aceea, roșiile păstrate la temperatura camerei au, în general, un gust mai bogat decât cele ținute permanent în frigider.

Unde ar trebui păstrate roșiile, de fapt

Roșiile coapte ar bine să fie păstrate într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Un blat de bucătărie, o cămară bine aerisită sau un coș pentru fructe și legume sunt variante mult mai potrivite decât frigiderul.

Ideal este ca roșiile să fie așezate cu partea unde a fost codița în jos. Astfel se reduce pierderea de umiditate și se prelungește prospețimea. Dacă sunt încă verzi sau insuficient coapte, ele ar trebui lăsate la temperatura camerei până ajung la maturitatea dorită.

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Există și situații în care frigiderul este util

Există și situații în care poți pune totuși roșiile în frigider. Dacă sunt foarte coapte și există riscul să se strice în următoarele zile, le poți păstra la rece pentru a încetini procesul de degradare. În acest caz, recomandarea este să fie scoase din frigider cu aproximativ 30-60 de minute înainte de consum. Pe măsură ce se încălzesc, o parte din aromă revine, iar textura devine mai plăcută.

Este o soluție de compromis. Roșiile vor rezista mai mult, dar nu vor mai avea niciodată exact gustul pe care l-au avut înainte de a fi refrigerate.

Alte greșeli care îți strică roșiile

Păstrarea în pungi de plastic închise ermetic poate accelera alterarea, deoarece favorizează acumularea umidității. De asemenea, roșiile nu ar trebui înghesuite unele peste altele, deoarece se lovesc și se deteriorează mai repede.

O altă greșeală frecventă este spălarea lor imediat după cumpărare. Umiditatea rămasă pe coajă poate favoriza apariția mucegaiului și a zonelor moi. Cel mai bine este să fie spălate chiar înainte de consum.

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Cum îți dai seama că o roșiile nu mai sunt bune

Roșiile afectate de frig își pierd treptat parfumul caracteristic. Pulpa devine moale și lipsită de elasticitate, iar gustul pare diluat, chiar dacă fructul nu este alterat.

Dacă observi că roșiile nu mai au aroma intensă pe care o aveau când le-ai cumpărat, există șanse mari ca frigiderul să fie cauza. Paradoxal, încercând să le păstrezi mai bine, poți ajunge să le strici exact gustul. De aceea, în plin sezon, când roșiile sunt coapte și aromate, cel mai bun loc pentru ele este, de cele mai multe ori, în afara frigiderului. Mai bine cumperi cantități mai mici, astfel încât să nu fie nevoie să le depozitezi la rece.